Экономика
ТАССКомиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей
Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил новый врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.
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Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
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Матч второго по силе дивизиона Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был остановлен из-за действий фанатов.
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Топовые флагманы этого года от китайской компании Xiaomi стали доступны на российском рынке.
Армия и оружие
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РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
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Обновленный фестиваль пройдет сразу на нескольких площадках, главной из которых станет стадион "Самара Арена".
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Из-за тумана в аэропорту Владивостока задержали более 10 рейсов
В аэропорту Владивостока густой туман привел к задержке взлета и посадки более десяти рейсов, пишет ТАСС.
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Космический шаттл SpaceX планирует в марте 2020 года отправить на МКС партию семян марихуаны и зерна кофе.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Экономика
FESCO планирует продать зерновой бизнес
Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
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Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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Семь групп в читинских детских садах закрыли на карантин из-за ОРВИ.
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Овнов ждёт эмоциональная встряска, а у Водолеев изменится личная жизнь
Первоисточник публикует гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник. Овен День эмоциональных потрясений.
Политика
Гольдштейн представлен правительству ЕАО
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток", кроме членов правительства, в зале присутствуют депутаты Законодательного собрания ЕАО, главы муниципальных районов, руководители силовых структур, представители общественных организаций.
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Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Экономика
В списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Футбол
Сульшер: «Был на 100% уверен, что ВАР отменит гол „Эвертона“»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после ничьей с «Эвертоном» (1:1) дал комментарий по поводу гола соперника.