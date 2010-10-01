Экономика

ТАССТАССКомиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей

Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил новый врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Гольдштейн: ЕАО нужны несколько млрд рублей для сбалансирования бюджета

ТАСС02:39

Комиссия казначейства России проверит миллиардные долги ЕАО

News.ru02:00

Федеральное казначейство проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей - Гольдштейн

Аргументы и Факты01:50

Россия проверит доли ЕАО

ГЛАС.RU01:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 20:00, Ашберн
Политика

Эстонский министр назвал главу кабмина Финляндии «бывшей продавщицей»

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
РИА Новости 19:41
Экономика

У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, говорится в материалах корпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:19
Политика

Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе

Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре.
РИА Новости 18:39
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В сентябре на мобильных устройствах и десктопах, по данным Mediascope, пользователями Mail.Ru Group были 86,7 млн человек старше 12 лет, а проектов Google — 88,5 млн россиян.
РБК 16:00
Технологии

Искусственный интеллект не смог добыть алмазы в Minecraft

На соревновании MineRL было предложено создать искусственный интеллект, который смог бы добыть алмазы в Minecraft.
Cyber.sports.ru 09:53
Общество

Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула

Губернатор считает, что важны и инвестиции, и общественное мнение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал разобраться в вопросе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина (полузаброшенная территория рядом с парком "Лесная сказка").
АМИТЕЛ 19:01
Политика

Джулиани опубликовал свой отчет о поездке на Украину

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал кадры из документального фильма о своей поездке на Украину, в Будапешт и Вену в связи с расследованием по импичменту Трампа.
Росбалт 19:26
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Российская газета 18:36
Политика

Эрдоган пообещал признать геноцид индейцев в США

Парламент Турции может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
РЕН ТВ 17:25
Происшествия

Дикие цены на продукты

Акты прокурорского реагирования рассмотрения и удовлетворены, нарушения устранены путем приведения цен в соответствие с установленными требованиями, виновные лица привлечены к административной ответственности.
SakhaLife.ru 19:32
Общество

Перечислены регионы РФ с самыми большими тратами на еду

В Дагестане траты на продукты питания доходят до 53,8%. При этом у Татарстана расходы на еду установились на 21,8%, а в Москве - на 24,5%.
Газета.Ru 19:17
Общество

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:41
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
РБК 18:18
Экономика

FESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Коммерсантъ 16:37
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

iReactor 00:10
Экономика

Торговцам обувью разрешили применять ЕНВД до 1 марта 2020 года

Разъяснение доведено ФНС России для использования нижестоящими налоговыми органами, а также налогоплательщиками (письмо Федеральной налоговой службы от 9 декабря 2019 г. № СД-4-3/25144@ "О направлении письма Минфина России от 28 декабря 2019 г. № 03-11-09/92662").
Гарант 13 декабря в 04:55
Политика

Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

РИА Новости 12:41
Происшествия

Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле

Коммерсантъ 17:55
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Политика

Трамп потребовал от экс-директора ФБР извинений за слежку

Экс-директор ФБР США Джеймс Коми в интервью Fox News признал, что ряд сотрудников ФБР допустили ошибки при ведении слежки за избирательным штабом действующего американского президента Дональда Трампа в 2016 году.
Коммерсантъ 18:10
Авто

Шкода представила KAROQ для России

1 декабря впервые в России представил долгожданный ŠKODA KAROQ.
Cet-auto.ru 15:20
Музыка

Корнелюк оценил выступление Ротару в России

Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
РИА Новости 17:39
Экономика

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка.
Ведомости 16:04
Кино

Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»

Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Gazeta.SPb 14:23
Хоккей

«Виннипег» обыграл «Филадельфию», Проворов набрал 1 очко

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 22:42 и отметился результативной передачей, показатель полезности составил «-1». Теперь на счету россиянина 20 (7+13) очков в 33 матчах.
Sport24.ru 19:50
Гаджеты

Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками

Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Dgl.ru 01:55
Общество

Сегодня глава Якутии огласит ежегодное послание

Сегодня глава Якутии Айсен Николаев огласит ежегодное послание Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
YakutiaPrime.ru 13:43
Футбол

«Реал» ушел от поражения в матче с «Валенсией»

Sportbox.RU 16:55
Политика

США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж

Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Комсомольская правда 11:19
Политика

Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России

Анонс беседы был показан в эфире телеканала «Россия 24». Президент Украины позже опроверг информацию о том, что давал интервью телеканалу.
РБК 15:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ростислав Эрнстович Гольдштейн
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Еврейской автономной области с сентября 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Еврейская автономная область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа. Административный центр - город Биробиджан. Образована 7 мая 1934 года. Граничит на юге с Китаем, на западе - с Амурской областью, на востоке - с Хабаровским краем.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное