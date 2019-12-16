Общество
ТАССКомиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей
Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил новый врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.
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Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Здоровье
В Якутии число заболевших корью выросло до 21 человека
15 декабря был зарегистрирован еще один случай заболевания корью в Якутии. Теперь общее количество заболевших - 21.
Общество
«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей
Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
Общество
Стало известно, когда в Алтайский край придут 30-градусные морозы
Сильные морозы, по предварительному прогнозу, придут в Алтайский край в третьей декаде декабря, сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Общество
Искусственный интеллект допишет десятую симфонию Бетховена
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Политика
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира
Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Гаджеты
Samsung продала 1 млн сгибаемых смартфонов Galaxy Fold
Первая информация о сгибаемом смартфоне Samsung появилась осенью 2018 года. Полностью Galaxy Fold показали в феврале 2019 года.
Экономика
В Бурятии могут появиться новые технопарки для малого и среднего бизнеса
В технопарках будет организовано производство спортивных товаров и изделий для крупных госкорпораций и холдингов В пятницу, 13 декабря, в Улан-Удэ состоялся совет по улучшению инвестиционного климата при главе Бурятии, на котором были рассмотрены вопросы развития промышленности.
Общество
В России появились «гламурные» роды
В России становятся все более популярными «гламурные» роды.
Наука
Физики представили доказательства новой концепции ядерных сил
Политика
Польша предупредила о последствиях попыток сделать из России врага
Любые попытки сделать из России врага могут выйти Польше боком.
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее дочь
Телеведущая Дана Борисова сообщила, что у нее вновь начались проблемы в отношениях с 12-летней дочерью Полиной.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Происшествия
В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия
Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
Политика
Сокуров ответил на обвинения Кадырова в национализме
Режиссер Александр Сокуров продолжил заочную полемику с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который недавно обвинил деятеля культуры в национализме.
Политика
В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в «нормандском формате»
Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ считает, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе, планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.
Футбол
Тренер молодёжной сборной России: Чалову стоит проговаривать принцип Кержакова
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказал мнение, что в некоторых случаях форварду ЦСКА Фёдору Чалову стоит действовать более эгоистично.
Наука
В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок
В Индонезии в одной из пещер острова Сулавеси ученые обнаружили наскальные рисунки.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.