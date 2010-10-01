Общество

ТАССТАССКомиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей

Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил новый врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.
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Количество погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии достигло 16, пишет The Guardian в воскресенье, 15 декабря.
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