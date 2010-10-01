Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил новый врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

Политика Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.

Общество В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.

Происшествия В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой В Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье затонул большой плавучий док ПД-16, построенный в 1941 году, со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380, позже подлодка всплыла, пострадавших нет.

Армия и оружие Boeing отказался бороться за тендер Пентагона на разработку МБР Компания Boeing отказалась участвовать в конкурсе за получение тендера Пентагона в 85 миллиардов долларов на разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на замену Minuteman III, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.

Здоровье От гриппа в Тульской области добровольно привились 720 тысяч человек Накануне, 13 декабря в министерстве здравоохранения региона на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии подвели итоги эпидемического сезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 2018-2019 годов в Тульской области, а также обсудили задачи на предстоящий эпидсезон.

Шоу-бизнес Умерла актриса Екатерина Дурова Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.

Авто «Прощальный» Mitsubishi Pajero получил премиум-модификацию Компания Mitsubishi готовится к снятию с продаж в Китае своего легендарного внедорожника Pajero.

Авто Салоны марки Chevrolet-NIVA уйдут из Новосибирска В рамках подписанных соглашений завод, принадлежавший совместному предприятию, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей NIVA под маркой Chevrolet.