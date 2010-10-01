Общество
ТАССКомиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей
Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил новый врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.
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Армия и оружие
В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом
По словам Евгения Ливадного, российские специалисты выявляют подобную деятельность, но при этом судебные разбирательства могут оказаться неперспективными из-за отсутствия соответствующих зарегистрированных за рубежом патентов.
Общество
Гидрометцентр пообещал тулякам аномальную погоду
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в жилом доме пострадали четыре человека
Политика
Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 16 человек
Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 16, говорится в пресс-релизе полиции страны.
Происшествия
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
В Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье затонул большой плавучий док ПД-16, построенный в 1941 году, со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380, позже подлодка всплыла, пострадавших нет.
Армия и оружие
Boeing отказался бороться за тендер Пентагона на разработку МБР
Компания Boeing отказалась участвовать в конкурсе за получение тендера Пентагона в 85 миллиардов долларов на разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на замену Minuteman III, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.
Космос
NASA показало «самую мощную ракету»
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Космос
Стало известно, сколько весит Млечный Путь
Армия и оружие
Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе
Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
Происшествия
Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
Армия и оружие
В Forbes оценили новейшую российскую подлодку
Авторитетное издание Forbes опубликовало статью о новейшей российской дизель-электрической подводной лодке.
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы на YouTube за десять лет
Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
Политика
Курдские радикалы погибли от взрыва бомбы в сирийском Дейр-эз-Зоре
Здоровье
От гриппа в Тульской области добровольно привились 720 тысяч человек
Накануне, 13 декабря в министерстве здравоохранения региона на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии подвели итоги эпидемического сезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 2018-2019 годов в Тульской области, а также обсудили задачи на предстоящий эпидсезон.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Авто
«Прощальный» Mitsubishi Pajero получил премиум-модификацию
Компания Mitsubishi готовится к снятию с продаж в Китае своего легендарного внедорожника Pajero.
Авто
Салоны марки Chevrolet-NIVA уйдут из Новосибирска
В рамках подписанных соглашений завод, принадлежавший совместному предприятию, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей NIVA под маркой Chevrolet.
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.