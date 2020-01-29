Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, эти поправки носили ярко выраженный антироссийский характер.

Комиссия ПАСЕ отклонила поправки к резолюции о полномочиях России

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