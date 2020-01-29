Политика
Газета.RuКомиссия ПАСЕ отклонила поправки к резолюции о полномочиях России
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, эти поправки носили ярко выраженный антироссийский характер.
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Комиссия ПАСЕ отклонила антироссийские поправки в резолюцию по делегации РФ
Московский Комсомолец09:42
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