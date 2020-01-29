Политика

Газета.RuГазета.RuКомиссия ПАСЕ отклонила поправки к резолюции о полномочиях России

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, эти поправки носили ярко выраженный антироссийский характер.
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ПАСЕ отклонила антироссийские поправки Украины в резолюцию по РФ

URA.Ru11:07

Комитет ПАСЕ отклонил большинство поправок к резолюции о подтверждении полномочий России

ТАСС10:00

Комиссия ПАСЕ отклонила антироссийские поправки в резолюцию по РФ

ТК Звезда09:58

Комиссия ПАСЕ отклонила антироссийские поправки в резолюцию по делегации РФ

Московский Комсомолец09:42

Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России

РИА Новости09:34

Комитет ПАСЕ отклонил ряд поправок к резолюции о полномочиях России

RT на русском10:26

Комиссия ПАСЕ отклонила антироссийские поправки в резолюцию по РФ

Известия10:07
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