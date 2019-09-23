Общество

РБКРБККомиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики

Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения. Документ размещен на сайте комиссии. В доклад попали кандидаты с работами из разных областей науки.
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с чего всё началось
«Краткое содержание одной фразой: плагиаторы и диссероделы толпами ломятся в академики», – прокомментировал документ, опубликованный на сайте
 комиссии 23 сентября, сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин.
Фонтанка.Ру07:37

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В работах кандидатов в академики РАН найдены нарушения

Газета.Ru14:31

Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики

РБК13:59

«Плагиаторы, диссероделы, сторонники лженауки». Комиссия РАН показала, кто идёт в академики

Фонтанка.Ру07:37

Комиссия РАН нашла плагиат и лженаучные идеи в работах кандидатов в академики

Коммерсантъ08:25

РАН раскритиковала диссертацию ректора УрГЭУ, где был ЛГБТ-скандал, из-за плагиата

Znak.com07:10

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ТАСС05:19

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Портал Поиск20 сентября в 12:02
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