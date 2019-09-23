с чего всё началось

Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения. Документ размещен на сайте комиссии. В доклад попали кандидаты с работами из разных областей науки.

Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики

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