Общество
РБККомиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения. Документ размещен на сайте комиссии. В доклад попали кандидаты с работами из разных областей науки.
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с чего всё началось
«Краткое содержание одной фразой: плагиаторы и диссероделы толпами ломятся в академики», – прокомментировал документ, опубликованный на сайте комиссии 23 сентября, сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин.Фонтанка.Ру07:37
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