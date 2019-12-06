Политика
Газета.RuКомиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Читать в источнике
Оценить78
с чего всё началось
В заявлении комиссии, опубликованном на сайте Совета Европы, отмечается, что украинские власти "не смогли найти баланс" между укреплением позиций украинского языка и защитой языковых прав национальных меньшинств.Вести.Финансвчера в 11:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Совет Европы рекомендовал Украине отложить вступление в силу закона о госязыке
Взгляд.рувчера в 10:42
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Армия и оружие
С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения
С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Происшествия
В кафе в Москве произошла драка со стрельбой
Общество
ГИБДД поменяет теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов в теоретическом экзамене при сдаче на права увеличится.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Политика
В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым
Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Политика
Путин проведет встречи с каждым из лидеров «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с каждым из лидеров "нормандской четверки".
Политика
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
Общество
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Происшествия
Вертолет Black Hawk нацгвардии США потерпел крушение
В США разбился вертолет американской нацгвардии UH-60 Black Hawk, сообщила нацгвардия Миннесоты.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Наука
Названа ранее неизвестная причина рака
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком
«Ситуация с Ковальчуком сложная для всех», — цитирует специалиста LA Kings Insider. По его словам, россиянин является выдающимся хоккеистом.
Футбол
Карлос Тевез: Руни пришел и подарил мне Ламборджини
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
Музыка
Участник шоу «Голос» проявил хамское отношение к Гагариной
Один из участников вокального конкурса «Голос» на Первом канале проявил неуважительное отношение к наставнику проекта Полине Гагариной.
Авто
Автомобильный рынок РФ сократился на 6,4% в ноябре
Наука
Без диет и тренировок: Врачи назвали эффективный способ сбросить вес
Как показали результаты исследования, проведенного учеными-медиками из США, для достижения такого эффекта человеку нужно есть лишь в течение 10 часов в сутки, а остальные 14 часов его организм должен находиться в так называемой «пищевой паузе».
Политика
Парубий объяснил, почему оппозиция собирает людей на Майдане
Депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что людей на Майдане накануне саммита «нормандской четверки» собирают, поскольку перед переговорами в Париже не посоветовались с оппозицией.
Футбол
Карлос Тевес: «Роналду учился уходить от соперников, у Месси это врожденное, он тренировал только штрафные»
Криштиану учился, как уходить от соперников, Месси тренировал только штрафные.
Наука
Ученые выяснили: раковые клетки не переносят микрогравитации
Исследователи поместили в миниатюрную центрифугу, воссоздающую эффект микрогравитации, раковые клетки яичников, молочных желез, носа и легких.
Политика
Число пунктов выдачи паспортов РФ для жителей ЛНР и ДНР увеличат
Число пунктов, где жителям ЛНР и ДНР выдают паспорта РФ в упрощенном порядке, увеличат до восьми.