с чего всё началось

Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

Происшествия Умер избитый подростками за украинский язык волонтер На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.

Происшествия В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.

Наука Без диет и тренировок: Врачи назвали эффективный способ сбросить вес Как показали результаты исследования, проведенного учеными-медиками из США, для достижения такого эффекта человеку нужно есть лишь в течение 10 часов в сутки, а остальные 14 часов его организм должен находиться в так называемой «пищевой паузе».