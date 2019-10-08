Политика
RT на русскомКомиссия Совфеда обсудит итоги мониторинга вмешательства в дела России
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что 8 октября на заседании состоится обсуждение итогов мониторинга внешнего вмешательства в избирательную кампанию в России в 2019 году.
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В Софведе обсудят итоги мониторинга вмешательства в избирательную кампанию в РФ
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Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
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Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
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Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
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Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
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Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
Происшествия
Обвиняемого в убийстве студентки в подмосковном Домодедово арестовали
Следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней студентки 34-летнему жителю Подмосковья, в настоящее время мужчина арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Экономика
Китай уже десятый месяц подряд наращивает свои золотые резервы
Золотые резервы Китая продолжили расти к сентябрю 2019 года уже 10-й месяц подряд, сообщает агентство Синьхуа.
Армия и оружие
Киев обвинил Москву в обмане трибунала по задержанным близ Керчи кораблям
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко в интервью «Украинским новостям» заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских кораблей, которые были отбуксированы на российскую территорию после конфликта в Керченском проливе.
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Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
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Федун: совет директоров не обсуждал нового тренера «Спартака»
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Армия и оружие
На Украине объяснили срыв разведения сил в Донбассе
7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе.
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Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Политика
МВД назвало провокациями действия организаторов протестов в Москве
Организаторы акций протеста, прошедших в столице в преддверии выборов в Московскую городскую думу, вели себя провокационно, заявил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко.