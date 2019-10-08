Политика

RT на русскомRT на русскомКомиссия Совфеда обсудит итоги мониторинга вмешательства в дела России

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что 8 октября на заседании состоится обсуждение итогов мониторинга внешнего вмешательства в избирательную кампанию в России в 2019 году.
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Климов: с представителями интернет-платформ пройдёт профилактическая беседа

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В Софведе обсудят итоги мониторинга вмешательства в избирательную кампанию в РФ

Наша версиявчера в 08:36

Комиссия Совфеда обсудит итоги мониторинга вмешательства в дела России

RT на русскомвчера в 10:25

Комиссия Совфеда обсудит итоги оценки вмешательства в выборы в России

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Сенаторы обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России

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Климов рассказал о целях Комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ

Парламентская газета10:20

В Совфеде обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России

РИА Новостивчера в 08:02
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 10:58, Ашберн
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
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В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.
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Политика

Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
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Уткин хочет обсудить с Канделаки свою импотенцию

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Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

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Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
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Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
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Общество

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Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
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Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
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Следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней студентки 34-летнему жителю Подмосковья, в настоящее время мужчина арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
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Китай уже десятый месяц подряд наращивает свои золотые резервы

Золотые резервы Китая продолжили расти к сентябрю 2019 года уже 10-й месяц подряд, сообщает агентство Синьхуа.
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Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко в интервью «Украинским новостям» заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских кораблей, которые были отбуксированы на российскую территорию после конфликта в Керченском проливе.
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Политика

МВД назвало провокациями действия организаторов протестов в Москве

Организаторы акций протеста, прошедших в столице в преддверии выборов в Московскую городскую думу, вели себя провокационно, заявил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко.
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