Происшествия

РБКРБККомиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

«Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения», — заявил РБК источник, близкий к комиссии. 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
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с чего всё началось

Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов, говорят оба источника РБК со ссылкой на предварительные результаты работы комиссии.
РБК15:40

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Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

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URA.Ru16:08

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Дождь15:58

Комиссия Минобороны назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

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