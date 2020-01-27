Политика

КоммерсантъКоммерсантъКомиссия рекомендовала помиловать израильтянку Иссасхар

Ранее уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова попросила комиссию рекомендовать помиловать израильтянку. Нааму Иссасхар задержали в Шереметьево с почти 10 г гашиша. Суд приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.
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Екатерина Семенова
На сегодняшний день протокол подписан всеми членами комиссии единогласно. Завтра утром он поступит на подписание губернатору Московской области, и дальше в конечном итоге он поступит в управление по помилованию уже в администрацию президента.
— Екатерина Семенова, певицаРИАМО 10:43

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