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РБКИзраильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
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На сегодняшний день протокол подписан всеми членами комиссии единогласно. Завтра утром он поступит на подписание губернатору Московской области, и дальше в конечном итоге он поступит в управление по помилованию уже в администрацию президента.
— Екатерина Семенова, певицаРИАМО 10:43
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