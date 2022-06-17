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Комиссию за отправленные до 16 июня SWIFT-переводы «Тинькофф банк» взимать не будет

"Тинькофф банк" не будет взимать комиссию за отправленные до 16 июня SWIFT-переводы и пока не дошедшие до клиентов, за новые платежи будет взиматься комиссия.
ТАСС
Однако все новые SWIFT-платежи будут совершаться по новым правилам.
Газета.Ru
Банк сообщает, что из-за увеличения числа проверок со стороны стран Запада, а также снижения числа обрабатываемых ими SWIFT-платежей, переводы клиентов могут идти долго.
Коммерсантъ
Минимальная сумма такого перевода теперь составит $20 тыс.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

В «Тинькофф банке» объяснили ситуацию с комиссиями за SWIFT-переводы
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