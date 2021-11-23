Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал ко второму чтению правительственного законопроекта поправку президента РФ об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей.
Вадим Чебан, глава «Молдовгаза» сообщил, что вопрос погашения долга перед «Газпромом» будет решен в скором времени, так как компания обратилась к правительству Молдавии с просьбой выделить 74 млн долларов – пишет «ТАСС».
Министр рассказал, что в этом месяце во время учения Global Thunder десять бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений.