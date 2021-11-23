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Комитет Думы поддержал поправку Путина об увеличении МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей

Во вторник Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
ТАСС
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал ко второму чтению правительственного законопроекта поправку президента РФ об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей.
РИА Новости
Согласно проекту документа, в следующие два года бюджет будет профицитным: в 2022 году превышение доходов над расходами составит 1,33 трлн руб., в 2023 году — 0,3 трлн руб.
Коммерсантъ
Бюджет на 2022 год, в отличие от бюджета минувшего года, сформирован с профицитом, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
ФАН

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