Общество
Аргументы и ФактыКомитет Думы поддержал увеличение периода выплаты накопительной пенсии
Комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал и рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект правительства РФ об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, сообщает РИА Новости.
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Комитет поддержал поправки об увеличении срока выплаты накопительной пенсии
Российская газетавчера в 06:15
Комитет Думы поддержал увеличение периода выплаты накопительной пенсии
Аргументы и Фактывчера в 04:10
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
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ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы
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Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины
В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
Газета.Ru 04:56
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Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения
По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Новостной фронт вчера в 21:44
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Коллектор НСВ подтвердил кражу своим сотрудником данных клиентов банка
Коллекторское агентство «НСВ» (Национальная служба взыскания) подтвердило факт ареста сотрудника компании, который подозревается правоохранительными органами в хищении персональных данных клиентов одного из российских банков.
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Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ вчера в 20:38
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Фото дня: великолепное селфи Curiosity на марсианских просторах
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало великолепный автопортрет планетохода Curiosity, который бороздит просторы Марса.
3DNews 02:00
Экономика
«Новатэк» перевел почти все расчеты экспортных контрактов в евро
Ранее о переходе во взаиморасчетах из долларов в евро заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Ведомости вчера в 14:47
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:37
Финансы
Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года
Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
РБК 00:00
Политика
В МИД заявили о дискриминации российских журналистов во Франции
Российские журналисты, работающие во Франции, продолжают подвергаться дискриминационному отношению со стороны властей страны, участились случаи неоправданно затянутых проверок журналистов в поездках внутри ЕС, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
РИА Новости 04:25
Общество
На Украине появилась банкнота в 1000 гривен
На Украине в наличном обращении 25 октября появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен (около 2,5 тыс. рублей).
RT на русском 03:53
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Армия и оружие
В НАТО заметили прогресс в ситуации на севере Сирии
В НАТО увидели улучшение ситуации на севере Сирии. Такое заявление сделал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.
Вечерняя Москва вчера в 10:08
Происшествия
Украинских братьев-близнецов нашли мертвыми в Подмосковье
Приехавших в Россию из Донецкой области братьев-близнецов нашли мертвыми возле детского лагеря в подмосковном поселке Ровки.
Взгляд.ру 04:53
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Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
CarsWeek.ru 02:31
Происшествия
Завершилось судебное следствие по делу о теракте в петербургском метро
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Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
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Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.
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Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
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Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Bimru.ru 23 октября в 09:45
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
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