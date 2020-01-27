Более того, даже появляются слухи, будто все делается с одной целью - укрепить личную власть главы государства, а Госдума и даже региональные законодательные собрания будут распущены, и много чего еще… Официальный представитель президента по проекту закона РФ о поправке к Конституции, сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ответил на вопросы корреспондента "Российской газеты", чтобы развеять все сомнения.

с чего всё началось

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».

Хоккей Овечкин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ Напомним, 34-летний Овечкин не поехал на Матч звезд НХЛ без уважительной причины и в качестве наказания пропустит гостевой матч с «Монреалем».

Общество В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.

Общество Глава администрации города Кирова Илья Шульгин уходит в отставку О своем намерении добровольно уйти в отставку Шульгин заявил на очередном совещании с Игорем Васильевым и Еленой Ковалевой, главным вопросом обсуждения на котором стала неудовлетворительная работа со стороны городской администрации и сити-менеджера по реализация нацпроектов в городе.

Политика В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.

Политика Путин назначил первого замглавы Росгвардии Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова.

Происшествия Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Политика Офицер из ФСО возглавил Аналитический центр при правительстве Замглавы отдела управления планирования и организации охранных мероприятий ФСО Константин Калинин стал главой Аналитического центра при правительстве вместо Владислава Онищенко.

Происшествия Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.

Здоровье Путь в прошлое Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.

Происшествия Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.

Экономика Йод в России за год подорожал более чем на четверть В тоже время, по информации маркетингового агентства DSM Group, средневзвешенная цена на йод в аптеках в позапрошлом году была 23 рубля, а в прошлом - 29 рублей, то есть выросла на 26 процентов.