Политика
ТАССКомитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
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с чего всё началось
Официальный представитель президента по проекту закона РФ о поправке к Конституции, сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ответил на вопросы корреспондента "Российской газеты", чтобы развеять все сомнения.Российская газета25 января в 10:15
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В Москве в 2021 году планируют провести выставку Пикассо
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Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян
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Общество
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В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
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Армия и оружие
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Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом
Экономика
Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю
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В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
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За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать.