Политика
Рифей-ПермьВ Госдуме рассказали порядок принятия поправок в Конституцию
Депутат Госдумы, член рабочей группы по изменениям в Конституции Павел Крашенинников рассказал в интервью "Российской газете" детали законопроекта о поправках в Конституцию По словам парламентария, закон будет состоять из двух блоков.
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с чего всё началось
Официальный представитель президента по проекту закона РФ о поправке к Конституции, сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ответил на вопросы корреспондента "Российской газеты", чтобы развеять все сомнения.Российская газета25 января в 10:15
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