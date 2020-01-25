Политика

Рифей-ПермьРифей-ПермьВ Госдуме рассказали порядок принятия поправок в Конституцию

Депутат Госдумы, член рабочей группы по изменениям в Конституции Павел Крашенинников рассказал в интервью "Российской газете" детали законопроекта о поправках в Конституцию По словам парламентария, закон будет состоять из двух блоков.
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с чего всё началось

Слухи идут на поправку

Официальный представитель президента по проекту закона РФ о поправке к Конституции, сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ответил на вопросы корреспондента "Российской газеты", чтобы развеять все сомнения.
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РБКвчера в 13:48

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Lenta.ruвчера в 11:21

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РИА Новостивчера в 15:24

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Российская газета25 января в 10:15
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