Политика
РБККомитет ГА ООН не одобрил инициативу России о переносе работы из США
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению не поддержал предложение России рассмотреть возможность переноса его работы из США из-за невыдачи виз российским делегатам.
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Первый комитет ООН решил не покидать Нью-Йорк, как предложила Россия
Комсомольская правда07 ноября в 16:50
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Наука
Нейросеть повторила открытие Коперника
News.ru вчера в 11:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.
Дождь 07 ноября в 03:47
Экономика
Производители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике
По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, в 2019 году производителям яхт удалось продать 102 лодки, тогда как в прошлом году их было 199.
РБК вчера в 21:53
Кино
Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»
Tricolor TV Magazine вчера в 06:23
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери
В начале года звезда сериала «Кадетство» стал героем скандала, связанного с внебрачной дочерью Оливией.
StarHit.ru 07 ноября в 10:00
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Гаджеты
Огромные аккумуляторы линейки Samsung Galaxy S11 подтверждены
Предположительно, речь идет об аккумуляторе емкостью 4300 мА•ч для смартфона Samsung Galaxy S11.
iXBT.com вчера в 05:48
Общество
Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
REGNUM вчера в 21:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Футбол
«Ростов» начнет второй круг домашним матчем с «Тамбовом»
ФК Ростов вчера в 18:38
Шоу-бизнес
Венсан Кассель признался жене в любви на русском языке
Французский актер Венсан Кассель признался на русском языке в любви своей жене модели Тине Кунаки, после того как она опубликовала в инстаграме обложку декабрьского номера журнала ELLE Russia со своей фотографией.
РИА Новости вчера в 15:09
Культура
На презентацию российского кино в США пришло более 100 покупателей
Презентация собрала более 100 ведущих международных покупателей - байеров.
Российская газета вчера в 09:22
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Общество
Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из фильма "Основной инстинкт" во время получения награды "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
РИА Новости вчера в 22:02
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Происшествия
В Санкт-Петербурге хирурги извлекли из мужчины крупный фаллоимитатор
Жизнь пациента оказалась под угрозой из-за застрявшего в его прямой кишке фаллоимитатора крупных габаритов.
OAnews вчера в 01:47
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск
РБК вчера в 20:44
Здоровье
В Россию перестали завозить жизненно важный онко-препарат
В Россию больше не завозят жизненно важный для онко-больных препарат «Винкристин Тева».
Прима вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 01:57
Культура
Критик Артемий Троицкий назвал самые «гнусные» телеканалы
Музыкальный критик Артемий Троицкий назвал самые отвратительные и «гнусные» российские телеканалы.
News.ru вчера в 23:25
Общество
В Китае запретили несовершеннолетним геймерам играть ночью
Власти Китая ввели запрет для несовершеннолетних геймеров на игру по ночам, сообщает сайт oreanda.ru.
Интермонитор.ру 07 ноября в 20:23
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в похищении человека на Рублевке
Полицейские задержали подозреваемых в похищении мужчины из дилерского автоцентра на Рублевском шоссе.
РБК вчера в 14:52
Общество
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
Армия и оружие
Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии
Российская газета вчера в 05:02
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
RT на русском вчера в 13:21