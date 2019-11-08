Политика
РБККомитет ГА ООН не одобрил инициативу России о переносе работы из США
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению не поддержал предложение России рассмотреть возможность переноса его работы из США из-за невыдачи виз российским делегатам.
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Первый комитет ООН решил не покидать Нью-Йорк, как предложила Россия
Комсомольская правда07 ноября в 16:50
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Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Спорт
Российские пляжники проиграли в полуфинале Межконтинентального кубка
РИА Новости вчера в 11:13
Культура
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru вчера в 16:32
Общество
Гороскоп «КП»: Как шутят знаки зодиака
Овны терпеть не могут черный юмор, поэтому от них вы не дождетесь эффектного злодейского розыгрыша на 1 апреля.
КП - Калининград вчера в 10:30
Политика
Президент Боливии объявил об угрозе госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ страны сплотиться.
РИА Новости 00:29
Гаджеты
В России запустили сервис аренды iPhone
В России появился сервис аренды смартфонов iPhone. Об этом сообщила компания Forward Leasing на своем сайте.
Sputnik Литва 05 ноября в 23:15
Авто
Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Тарантас Ньюс 07 ноября в 12:41
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
РБК вчера в 21:48
Хоккей
У Задорова диагностирован перелом челюсти
Защитник «Колорадо» Никита Задоров получил перелом челюсти в матче против «Нэшвилла» (9:4). Об этом сообщает шеф-редактор Denver Sports Эй Джей Хэфеле на своей странице в Twitter.
Sportbox.RU вчера в 15:45
Общество
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
Транспорт
Начались продажи билетов на поезд в Крым
Начались продажи билетов на поезда до Крыма.
УтроNews вчера в 01:41
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:20
Здоровье
Врач развенчала популярный способ лечения ротавируса
Медик Ольга Саакян в комментарии сайту aif.ru призвала отказаться от этого способа.
Российская газета вчера в 01:30
Космос
Китай раскрыл планы по исследованию Луны и Марса
Lenta.ru 00:24
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика
Украина хочет контракт с «Газпромом» без прекращения судебных споров
Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что не видит преград для заключения нового контракта с "Газпромом".
РЕН ТВ вчера в 22:34
Армия и оружие
Возле американской базы в Ираке упали 17 ракет
Московский Комсомолец вчера в 14:28
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
В России создан прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:19
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru вчера в 10:31
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 07 ноября в 00:55
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика
В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.
ТК Звезда вчера в 03:16
Музыка
Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
iReactor 07 ноября в 17:53
Культура
Новый «Беверли-Хиллз 90210» закроют после первого сезона
Культуромания вчера в 13:52
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39