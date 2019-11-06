Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюций, заявил РИА Новости зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Происшествия В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.

Политика Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не планируют приобретать в России систему ПВО С-400, потому что на эту покупку у них нет средств.

Армия и оружие Российский патруль забросали камнями в Сирии Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.

Здоровье Ульяновская область модернизирует первичное звено медицины Со следующего года Ульяновская область начнет модернизацию первичного звена медико-санитарной помощи.

Наука Ученые назвали новую опасность курения Британские генетики выяснили, что курение приводит к развитию шизофрении и депрессии.

Политика Рябошапка заявил о требовании украинским обществом «посадок и крови» Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.

Общество В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Общество В Москве по некоторым данным разворачивают систему тотальной слежки за гражданами Сразу несколько экспертов сказали «Новой», что в России вряд ли построят такую же масштабную систему слежения за гражданами, как в соседней стране.

Происшествия Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево "В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс №7571 из Москву в Пунта-Кана (Доминиканская Республика)", - сказал собеседник агентства.

Общество РСПП согласился с идеей правительства о законе о значимых сайтах Российский бизнес согласен с установлением порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, которое ранее предложил кабмин.

Авто Skoda продемонстрировала доступный купе-кроссовер Kamiq GT Следует упомянуть, то европейскую вариацию Skoda Kamiq GT стали выпускать еще этим летом.

Футбол Егоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.

Игры Игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла на PC — через год после дебюта на игровых приставках Playstation 4 и Xbox One, пишет «Игромания».

Общество Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.

Общество Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Происшествия В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.

Единоборства Комиссия запретила Ковалеву драться до января Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Футбол Александр Бубнов: «В России Дзюба может делать все, что хочет, но в бундеслиге таких игроков хватает» В открытой игре «Лейпциг» имел бы преимущество при быстрых атаках за счет превосходства в скорости атакующих игроков над опытными, но не быстрыми центральными защитниками.

Политика Белый дом не нашел доказательств вины Трампа в стенограммах допросов Белый дом настаивает на невиновности президента США Дональда Трампа после обнародования стенограмм допроса в Конгрессе постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и бывшего спецпредставителя США на Украине Курта Волкера в рамках процедуры импичмента.