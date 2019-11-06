Политика
РИА НовостиКомитет ГА ООН одобрил три российских проекта резолюций
Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюций, заявил РИА Новости зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
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Общество
Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ
Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru вчера в 17:58
Футбол
«Зенит» снова проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Российская газета вчера в 15:18
Происшествия
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru вчера в 17:31
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не планируют приобретать в России систему ПВО С-400, потому что на эту покупку у них нет средств.
РИА Новости вчера в 17:15
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru вчера в 22:43
Здоровье
Ульяновская область модернизирует первичное звено медицины
Со следующего года Ульяновская область начнет модернизацию первичного звена медико-санитарной помощи.
Медиа 73 04 ноября в 23:42
Наука
Ученые назвали новую опасность курения
Британские генетики выяснили, что курение приводит к развитию шизофрении и депрессии.
Газета.Ru вчера в 22:44
Политика
Рябошапка заявил о требовании украинским обществом «посадок и крови»
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
RT на русском вчера в 20:59
Общество
В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков
В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Общество
В Москве по некоторым данным разворачивают систему тотальной слежки за гражданами
Сразу несколько экспертов сказали «Новой», что в России вряд ли построят такую же масштабную систему слежения за гражданами, как в соседней стране.
Эхо Москвы 00:00
Общество
Роскачество проверило ванильный зефир
РИА Новости 00:09
Происшествия
Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
"В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс №7571 из Москву в Пунта-Кана (Доминиканская Республика)", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 00:04
Общество
РСПП согласился с идеей правительства о законе о значимых сайтах
Российский бизнес согласен с установлением порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, которое ранее предложил кабмин.
РБК вчера в 23:16
Авто
Skoda продемонстрировала доступный купе-кроссовер Kamiq GT
Следует упомянуть, то европейскую вариацию Skoda Kamiq GT стали выпускать еще этим летом.
CarsWeek.ru 04 ноября в 05:41
Футбол
Егоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
News.ru вчера в 05:44
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
РБК вчера в 16:00
Общество
В Приморье начали погрузку последних белух из «китовой тюрьмы»
В Приморском крае началась погрузка оставшихся в бухте Средней белух.
РБК 04 ноября в 21:25
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла на PC — через год после дебюта на игровых приставках Playstation 4 и Xbox One, пишет «Игромания».
Rambler News Service вчера в 13:00
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Общество
Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса
Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец вчера в 18:11
Футбол
Валенсия — Лилль 4:1
«Валенсия» уверенно победила «Лилль» в матче Лиги чемпионов.
Metaratings вчера в 16:51
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия
В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Единоборства
Комиссия запретила Ковалеву драться до января
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.
Матч ТВ вчера в 07:11
Происшествия
Шамсутдинов сказал отцу, что расстрелял сослуживцев из-за дедовщины
Zab.RU вчера в 23:27
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Футбол
Александр Бубнов: «В России Дзюба может делать все, что хочет, но в бундеслиге таких игроков хватает»
В открытой игре «Лейпциг» имел бы преимущество при быстрых атаках за счет превосходства в скорости атакующих игроков над опытными, но не быстрыми центральными защитниками.
Sportbox.RU вчера в 16:04
Политика
Белый дом не нашел доказательств вины Трампа в стенограммах допросов
Белый дом настаивает на невиновности президента США Дональда Трампа после обнародования стенограмм допроса в Конгрессе постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и бывшего спецпредставителя США на Украине Курта Волкера в рамках процедуры импичмента.
Известия вчера в 22:31
Политика
Пушков высмеял претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал подсчитанную «Нафтогазом» сумму в $22 млрд, которую компания собирается взыскать с «Газпрома».
Rambler News Service вчера в 12:34