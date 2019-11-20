Политика
RT на русскомКомитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
Как пишет ТАСС, решение было принято консенсусом без процедуры голосования. ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
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Общество
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Авто
В Hyundai назвали российские цены новой Hyundai Sonata
Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
Шоу-бизнес
Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице
Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Происшествия
Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
Кино
Фильм «Джокер» может получить продолжение
Политика
Захарова ответила Эстонии на слова об «аннексированных территориях»
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопрос с территориями, которые спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас назвал аннексированными, закрыт.
Политика
Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской
Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Футбол
Аршавин: «Если на ЕВРО поедет Акинфеев, то первым в сборной будет он»
В групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании, а также Уэльса или Финляндии.
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Шоу-бизнес
После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить
Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Армия и оружие
«Он просто исчез со всех радаров»: На том берегу Атлантики потеряли российский «шпионский» корабль – СМИ
На самом же деле, уверен Саттон, корабль "шпионит" за подводными коммуникациями, многие из которых – военные.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Футбол
Экс-футболист Коке арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками
Бывший футболист испанской "Малаги" и французского "Марселя" Коке был арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками.
Теннис
Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией на Кубке Дэвиса
Политика
Столтенберг призвал страны НАТО сохранить единство позиций по России
Страны – участницы НАТО должны сохранять единство позиций в отношении России при обсуждении будущего альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД блока.
Экономика
Эхономика: Российский фондовый рынок ушел вниз вслед за остальными финансовыми рынками на фоне усилившейся неопределенности по поводу торговых переговоров Китая и США
Российский фондовый рынок ушел вниз вслед за остальными финансовыми рынками на фоне усилившейся неопределенности по поводу торговых переговоров Китая и США.
Киберспорт
В CS:GO вышла операция Shattered Web
В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
Общество
Глава Якутии подтвердил одобрение строительства моста через Лену
Одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
Хоккей
Овечкин вновь собрался на Олимпиаду
На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.
Технологии
Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон
Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.