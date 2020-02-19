Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку о лишении экс-президентов РФ неприкосновенности.

Общество Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.

Политика В США назвали жалобу Венесуэлы в Гаагский суд «глупым жестом» США не обращают внимания на жалобу властей Венесуэлы в Гаагский суд и добавление к иску санкций в отношении Rosneft Trading, заявил в среду журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Гаджеты Intel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700X Получается, что процессоры Intel Core i7 нового поколения станут прямыми конкурентами Ryzen 7 3000-й серии и будут позиционироваться как чипы для производительных игровых ПК, тогда как стоящие ступенькой выше 10-ядерные Core i9 скорее подойдут для рабочих систем, нежели для игровых.

Происшествия Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан.

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Общество Арбидол вошел в список лекарств от коронавируса В шестой версии предварительного плана КНР по лечению коронавируса COVID-2019 имеется разработанный в СССР препарат "Арбидол".

Политика FT написала о борьбе Ахметова с Коломойским за влияние на Зеленского Бизнесмен Ринат Ахметов, который является владельцем крупнейшего на Украине холдинга СКМ, пытается стать ближе к президенту Владимиру Зеленскому на фоне разногласий главы государства с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, говорится в материале "Украинские олигархи борются за влияние на президента" Financial Times.

Технологии В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.

Авто Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.

Политика Украинский генерал признал потерю Крыма Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.

Происшествия В Симферополе 6-летняя девочка случайно выстрелила себе в голову Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Симферополя, 6-летняя дочь которого выстрелила себе в голову из травматического пистолета "Оса".