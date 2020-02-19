Политика
РИА НовостиКомитет ГД поддержал поправку о неприкосновенности экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку о лишении экс-президентов РФ неприкосновенности.
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Здоровье
Британским врачам разрешили отказывать в лечении пациентам-гомофобам
Новое правило вступает в силу с апреля. Власти разрешили медикам отказывать пациентам, которые производят "вербальную агрессию".
Общество
Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Политика
В США назвали жалобу Венесуэлы в Гаагский суд «глупым жестом»
США не обращают внимания на жалобу властей Венесуэлы в Гаагский суд и добавление к иску санкций в отношении Rosneft Trading, заявил в среду журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Космос
Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
Общество
Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
Гаджеты
Intel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700X
Получается, что процессоры Intel Core i7 нового поколения станут прямыми конкурентами Ryzen 7 3000-й серии и будут позиционироваться как чипы для производительных игровых ПК, тогда как стоящие ступенькой выше 10-ядерные Core i9 скорее подойдут для рабочих систем, нежели для игровых.
Происшествия
Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области
С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Общество
Арбидол вошел в список лекарств от коронавируса
В шестой версии предварительного плана КНР по лечению коронавируса COVID-2019 имеется разработанный в СССР препарат "Арбидол".
Политика
Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс
Лондон призывает Москву прекратить отправку в Донбасс "неожиданных гуманитарных конвоев".
Космос
Ученые рассказали, что предпримут, если астероид направится к Земле
Ранее в основном рассматривались стратегии отклонения в последнюю минуту, когда астероид уже направляется к столкновению с Землей.
Политика
FT написала о борьбе Ахметова с Коломойским за влияние на Зеленского
Бизнесмен Ринат Ахметов, который является владельцем крупнейшего на Украине холдинга СКМ, пытается стать ближе к президенту Владимиру Зеленскому на фоне разногласий главы государства с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, говорится в материале "Украинские олигархи борются за влияние на президента" Financial Times.
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
Армия и оружие
В Сирии сочли возможную операцию Турции в Идлибе вторжением
Секретарь сирийского оппозиционного движения «Народная дипломатия» Махмуд Афанди заявил, что если Турция начнет военную операцию в Идлибе, то международное сообщество сочтет это вторжением.
Технологии
В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны
Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
Авто
Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe
В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.
Общество
Водонаева написала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Авто
Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать
На что обратить внимание при покупке машины на вторичном рынке рассказали автомобильные эксперты «Российской газеты».
Политика
Украинский генерал признал потерю Крыма
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
Шоу-бизнес
Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Происшествия
В Симферополе 6-летняя девочка случайно выстрелила себе в голову
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Симферополя, 6-летняя дочь которого выстрелила себе в голову из травматического пистолета "Оса".
Политика
Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть
Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы.
Здоровье
Перечислены новые полезные свойства картофеля
Участники первой должны были в течение четырех недель в качестве гарнира употреблять в основном злаки, например, рис, вторая группа употребляла пасту и белый хлеб, а третья – картофель.