Политика

РИА НовостиРИА НовостиКомитет ГД поддержал поправку о неприкосновенности экс-президентов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку о лишении экс-президентов РФ неприкосновенности.
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Поправки об усилении полномочий президента одобрены профильным комитетом Госдумы

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С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан.
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Лондон призывает Москву прекратить отправку в Донбасс "неожиданных гуманитарных конвоев".
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Ученые рассказали, что предпримут, если астероид направится к Земле

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Секретарь сирийского оппозиционного движения «Народная дипломатия» Махмуд Афанди заявил, что если Турция начнет военную операцию в Идлибе, то международное сообщество сочтет это вторжением.
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