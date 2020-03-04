Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал предложенный президентом РФ Владимиром Путиным порядок вступления в силу законопроекта об изменениях в Конституции. Ранее глава государства внес соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта (оно намечено на 10 марта).

Комитет ГД поддержал порядок вступления в силу изменений в Конституцию

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