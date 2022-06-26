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Комитет ГД по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в армии

Поправки с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию внесли в Госдуму.
РИА Новости
Авторами инициативы стали депутаты Эрнест Валеев, Анатолий Выборный Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Дмитрий Савельев.
НТВ
По действующему законодательству, контракт без прохождения трех месяцев срочной службы могут заключать выпускники вузов и средних профессиональных учреждений.
Коммерсантъ
В мае российские власти отменили возрастной предел для заключения первого контракта о прохождении военной службы.
Коммерсантъ

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В Госдуме предложили принимать на воинскую службу по контракту выпускников школ
Газета.Ru03:22
Комитет Госдумы предложил рассмотреть поправки о контрактной службе сразу после призыва
РИА Новости03:16
В Госдуме предложили разрешить службу по контракту сразу после призыва
RT на русском03:08
Российской армии могут разрешить заключать контракты с выпускниками школ без трех месяцев срочной службы
Коммерсантъ21:52
Комитет Госдумы по обороне призвал принимать на службу по контракту выпускников школ
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В ГД предложили принимать выпускников школ на контрактную службу
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В Госдуме предложили принимать на контрактную службу выпускников школ
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