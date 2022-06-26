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Комитет ГД по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в армии РФ

Поправка к статье 34 «О воинской обязанности и военной службе» опубликована на сайте законодательного органа.
Lenta.ru
Планируется, что контракт могут подписывать лица, достигшие 18 лет, имеющие среднее общее образование, не зачисленные в запас и подлежащие призыву на срочную службу.
RT на русском
Инициаторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев.
Московский Комсомолец
Поправки к закону снижают образовательный ценз, так как раньше служить по контракту могли только граждане, имеющие среднее профессиональное образование.
RT на русском

Подробнее о событии

Российской армии могут разрешить заключать контракты с выпускниками школ без трех месяцев срочной службы
Коммерсантъ21:52
Комитет ГД по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в армии РФ
Lenta.ru22:49
В Госдуме предложили разрешить службу по контракту выпускникам школ
RT на русском20:45
В Госдуме предложили допустить к контрактной службе выпускников школ
Газета.Ru21:38
В ГД предложили принимать выпускников школ на контрактную службу
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В Госдуме предложили принимать на контрактную службу выпускников школ
РБКвчера в 16:40
Госдума может разрешить поступать на службу по контракту 18-летним молодым людям
Форпост Северо-Западвчера в 14:01

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