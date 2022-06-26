Lenta.ruКомитет ГД по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в армии РФПоправка к статье 34 «О воинской обязанности и военной службе» опубликована на сайте законодательного органа.Lenta.ruПланируется, что контракт могут подписывать лица, достигшие 18 лет, имеющие среднее общее образование, не зачисленные в запас и подлежащие призыву на срочную службу.RT на русскомИнициаторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев.Московский КомсомолецПоправки к закону снижают образовательный ценз, так как раньше служить по контракту могли только граждане, имеющие среднее профессиональное образование.RT на русскомЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаОбластная газетаМолваREGNUMРБК66.ruYakutsk.ruПолитическая ЭкспертизаA42.RUТелеканал 360°ПрофильПсковская Лента НовостейDP.RUЯмал-МедиаНТВVSE42.RUOm1.ruКурьер. Среда. БердскГазета.RuАБНВечерняя МоскваАфиша DailyПодробнее о событииРоссийской армии могут разрешить заключать контракты с выпускниками школ без трех месяцев срочной службыКоммерсантъ21:52Комитет ГД по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в армии РФLenta.ru22:49В Госдуме предложили разрешить службу по контракту выпускникам школRT на русском20:45В Госдуме предложили допустить к контрактной службе выпускников школГазета.Ru21:38В ГД предложили принимать выпускников школ на контрактную службуURA.Ru18:14В Госдуме предложили принимать на контрактную службу выпускников школРБКвчера в 16:40Госдума может разрешить поступать на службу по контракту 18-летним молодым людямФорпост Северо-Западвчера в 14:01Показать ещёОценить6,4KПоделиться