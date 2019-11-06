Политика
ИзвестияКомитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций
Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции. Об этом заявил во вторник, 5 ноября, «РИА Новости» заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
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Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Футбол
Тренер «Валенсии» рассказал о травме Черышева
Главный тренер испанской «Валенсии» Альберт Селадес рассказал о повреждении российского полузащитника команды Дениса Черышева, которое он получил в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лиллем» (4:1).
RT на русском 02:01
Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Происшествия
В Волгограде маршрутка врезалась в грузовик, пострадали шесть человек
Маршрутный автобус «ГАЗель» рано утром 6 ноября наехал на припаркованный грузовик в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
REGNUM 01:38
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Происшествия
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Общество
В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков
В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 14:59
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Шоу-бизнес
После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов избавился от дачи
Соседи по даче запомнили Анастасию как милого человека с безупречным поведением: она всегда улыбалась, и никогда не хамила, об этом сообщает teleprogramma.pro После расставания с ней Жигунов поспешил избавиться от всего, что хоть как-то напоминает об экс-возлюбленной.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:53
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Спорт
Зеппельт: 8 вопросов от WADA Россия оставила без ответов
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил о том, что Россия не ответила на восемь вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ситуации с рассмотрением дела о несоответствиях в предоставленных данных Московской антидопинговой лаборатории.
Вести.Ru 01:44
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Общество
РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах
Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.
Ведомости вчера в 19:18
Здоровье
В Дагестане не обнаружили новых очагов заражения сибирской язвой
В Дагестане после вспышки заболевания сибирской язвой не выявлено новых очагов заражения, очаг заболевания в Новолакском районе локализован.
Это Кавказ 01:52
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Политика
Владимир Зеленский назначил внештатным советником американского юриста
Как отмечает местная пресса, юрист специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ.
Говорит Москва 02:03
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета вчера в 07:35
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM вчера в 05:53
Политика
Вице-губернаторы Оренбуржья получат министерские портфели
Новая структура предусматривает министерские портфели для вице-губернаторов, чего не было при экс-главе области Юрии Берге.
REGNUM вчера в 22:47
Авто
В России отзывают кроссоверы BMW X3 и X4
В России объявили отзыв кроссоверов BMW X3 и X4 - всего 36 транспортных средств, реализованных с октября 2019 года по настоящее время.
За рулем Кубань вчера в 07:43
Транспорт
«Аэроэкспрессы» до Шереметьево будут интегрированы в МЦД
Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
РИА Новости 01:07
Политика
Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева
Протокол о переименовании строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может быть подписан до конца года, сообщил в среду РИА Новости заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.
РИА Новости 01:31
Политика
Иран увеличит уровень обогащения урана
Обогащение урана до уровня в 5% начнется 6 ноября на иранском ядерном заводе Фордо, расположенном вблизи города Кум.
Ридус вчера в 16:37
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53