Политика

News.ruNews.ruПереезд органов власти из Москвы предложили закрепить в Конституции

Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили поправку в Конституцию России, которая закрепит возможность переносить федеральные органы власти из Москвы. Оба являются сопредседателями рабочей группы по изменению Основного закона.
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В Конституцию предложили поправку о возможности размещения госорганов вне столицы

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В Госдуму поступили поправки к Конституции по дополнительным ограничениям для лиц, осуществляющих публичную власть

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Более 40 человек скончались на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне.
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Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
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Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
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