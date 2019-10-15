Экономика

REGNUMREGNUMКомитет Госдумы поддержал проект бюджета ПФР со снижающимся дефицитом

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2020−2022 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 октября. Предполагается, что в 2020 году в бюджет ПФР поступит 8,9 трлн рублей.
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