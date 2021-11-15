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Комитет Госдумы одобрил налоговые льготы гражданам и организациям из-за коронавируса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки об освобождении от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряда доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции.
РИА Новости
Замглавы Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета объяснил, что налогом не будут облагаться доходы, полученные россиянами в рамках стимулирующих мероприятий по вакцинации.
Lenta.ru
От обложения НДФЛ и налогом на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций, полученных по результатам участия в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях организациями от НКО, которые учреждены в соответствии с указами президента.
РИА Новости
Соответствующие поправки были поддержаны бюджетным комитетом в понедельник при подготовке ко второму чтению законопроекта о введении акциза на жидкую сталь, повышении НДПИ на железную руду, коксующийся уголь, калийные соли и ряда госпошлин.
РИА Новости

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