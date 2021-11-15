Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки об освобождении от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряда доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции.
От обложения НДФЛ и налогом на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций, полученных по результатам участия в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях организациями от НКО, которые учреждены в соответствии с указами президента.
Соответствующие поправки были поддержаны бюджетным комитетом в понедельник при подготовке ко второму чтению законопроекта о введении акциза на жидкую сталь, повышении НДПИ на железную руду, коксующийся уголь, калийные соли и ряда госпошлин.
Власти РФ нарушают Минские соглашения своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.
Александр Гинцбург уточнил, что вакцинированные граждане в большинстве случаев заражаются из-за того, что спустя примерно шесть месяцев после иммунизации уровень антител в их организме начинает постепенно падать.