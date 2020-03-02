Экономика
РИА НовостиКомитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
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Профильный комитет поддержал поправки в бюджет по реализации Послания Президента РФ
Государственная Дума РФ06:37
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Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Экономика
«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Общество
Меган Маркл расстроила королеву нежеланием взять сына в Лондон
Напомним, 6 мая 2019 года принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисон.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
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В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
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Армия и оружие
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ВОЗ: количество случаев заражения коронавирусом в Китае снизилось
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев заражения коронавирусом в Китае снизилось.
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На Украине задержали грузинских воров в законе
В Киеве задержаны два грузинских вора в законе: Коба Шемазашвили, известный в криминальных кругах как Коба Руставский, и Кахабер Орагвелидзе (Каха Тбилисский).
Гаджеты
Xiaomi представила уникальную холодную быструю зарядку
Представители компании Xiaomi сделали официальное заявление, в котором анонсировали передовую беспроводную технологию зарядного устройства мощностью 40 Вт. На данный момент она является самой быстрой в данной индустрии.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Гаджеты
Nubia Red Magic 5G установил новый рекорд в AnTuTu
Игровой аппарат Black Shark 3 в AnTuTu набрал 620 925 баллов, но китайский смартфон Nubia Red Magic 5G смог показать лучший результат — 633 724 балла.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 52 человек
Руководитель службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, что количество заражённых коронавирусом в стране выросло до 1835 человек, пишет «МК».
Общество
Блогер Диденко после смерти мужа снялась в шоу у Малахова
Блогер Екатерина Диденко, чей день рождения в бане обернулся трагедией, в результате которой погиб ее муж и еще два человека, пришла на шоу Андрея Малахова.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Экономика
Названы главные владельцы золота России
В России назвали главных владельцев золота в стране. Ими стали предприниматели, которые контролируют производство драгоценного металла.
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США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
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Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Музыка
Little Big представит Россию на «Евровидении»
Группа Little Big представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме - Первый канал.
Кино
Антонио Бандерас снимется в фильме по Uncharted
Армия и оружие
Вывод войск США из Афганистана начнется в ближайшие 10 дней
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил в понедельник на пресс-конференции, что вывод американских военнослужащих из Афганистана, согласно соглашению с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), начнется в ближайшие 10 дней.