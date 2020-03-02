Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКомитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
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Власти не увидели рисков для реализации послания из-за коронавируса

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