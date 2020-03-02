Экономика
РИА НовостиКомитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
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Доходная часть Пенсионного фонда России увеличится до 9,953 трлн рублей в 2022 году
Парламентская газета16:42
Кулик получил право пожизненно занимать место в Комитете ГД по бюджету и налогам
Дума ТВвчера в 10:16
Профильный комитет поддержал поправки в бюджет по реализации Послания Президента РФ
Государственная Дума РФвчера в 06:37
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Армия и оружие
США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков
Власти США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов, сообщил во вторник госдепартамент.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал сократить поездки за рубеж из-за коронавируса
Жителям России необходимо максимально сократить поездки за рубеж, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Здоровье
Онкологи назвали самый первый признак рака поджелудочной железы
По словам специалистов из Cancer Research UK, 70% людей с раком поджелудочной железы обращаются к врачу именно из-за постоянных болей.
Экономика
Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций
Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Музыка
Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»
Народный артист России Филипп Киркоров одобрил выбор рейв-группы Little Big в качестве представителя России на "Евровидении-2020", сообщает ТАСС.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class
В салоне E-Class 2021 года есть современная мультимедиа MBUX и обновленная графика цифровой «приборки».
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Наука
Машинное обучение помогает разобраться в распознавании лиц
Использовались машинное обучение и специально разработанный тензорный алгоритм.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии
Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Здоровье
Польза чеснока в профилактике инфекционных заболеваний не доказана
Польза чеснока в профилактике инфекционных заболеваний не доказана, сообщила врач-инфекционист Ирина Иванова.
Здоровье
В Великобритании коронавирусу присвоен максимальный уровень угрозы
Власти Великобритании приняли решение повысить уровень угрозы в связи со вспышкой коронавируса до максимального – четвертого.
Общество
Собянин и Воробьев сделали женщинам подарок к 8 Марта
Власти Москвы и Подмосковья к Международному женскому дню подготовили приятный подарок для жительниц столицы и области.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Футбол
Ван Гал: «Де Йонг должен был перейти в „Ювентус“»
Де Йонг присоединился к «Барселоне», де Лигт – к «Ювентусу». По словам ван Гала, «Барселоне» следовало приобрести де Лигта.
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки
Со слов Долиной, болезнь дочери и внучки не представляет смертельной опасности.
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Политика
Спикер Рады сообщил об отставке премьера Украины
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщила Strana.ua.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне растет на 3,2%, до $53,55 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск.
Космос
Решена загадка гигантских «ватных» планет
Футбол
В Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций
3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «На связи» от авторов «Гравити Фолз»
Режиссерами анимацинной ленты выступили авторы мультика "Гравити Фолз" Майкл Рианда и Джефф Роу, а продюсированием занимались Фил Лорд и Крис Миллер, которые до этого работали над оскароносным "Человеком-пауком: Через вселенные" и первым "ЛЕГО фильмом".
Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».