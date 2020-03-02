Экономика
Дума ТВПоправки в федеральный бюджет Госдума рассмотрит 4 марта
Государственная Дума рассмотрит поправки в федеральный бюджет 2020-2022 годов, необходимые для реализации Послания Президента РФ Владимира Путина, в среду, 4 марта. Об этом по итогам заседания Совета ГД сообщил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Профильный комитет поддержал поправки в бюджет по реализации Послания Президента РФ
Государственная Дума РФ06:37
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