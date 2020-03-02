Экономика

Дума ТВДума ТВПоправки в федеральный бюджет Госдума рассмотрит 4 марта

Государственная Дума рассмотрит поправки в федеральный бюджет 2020-2022 годов, необходимые для реализации Послания Президента РФ Владимира Путина, в среду, 4 марта. Об этом по итогам заседания Совета ГД сообщил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Совфед может собраться на внеочередное заседание 14 марта

Взгляд.ру11:43

Госдума 4 марта рассмотрит поправки в бюджет для реализации мер послания президента

ФАН09:21

Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости06:45

Госдума 4 марта обсудит увеличение соцвыплат на 2020 год

REGNUM09:20

Кулик получил право пожизненно занимать место в Комитете ГД по бюджету и налогам

Дума ТВ10:16

СФ может собраться на внеочередное заседание 14 марта для корректировки бюджета

ТАСС10:16

Профильный комитет поддержал поправки в бюджет по реализации Послания Президента РФ

Государственная Дума РФ06:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Общество

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Российская газета 10:26
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости 10:03
Армия и оружие

Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии

Анкара развернула "рой дронов" в ответ на сирийский авиаудар, после которого погибли 33 турецких солдата.
Piter.tv 08:35
Хоккей

КХЛ утвердила потолок зарплат в 900 млн рублей

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте лиги.
Коммерсантъ 11:32
Кино

Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович

В Сети был опубликован постер к экранизации серии видеоигр Monster Hunter, на котором изображена актриса Милла Йовович.
Discover24 29 февраля в 05:58
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Газета.Ru 11:40
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Общество

Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении

Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Lenta.ru 11:25
Шоу-бизнес

Жена Джигана показала реакцию рэпера на известие о беременности сыном

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова поделилась с подписчиками видео, в котором показана реакция артиста на известие о том, что у него родится первый сын.
VSE42.RU 04:37
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Общество

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Газета.Ru 11:45
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Футбол

Александр Панов объяснил болельщикам «Зенита», чем он лучше Дзюбы

Болельщики «Зенита» были в шоке. Многие до сих пор не могут простить Панова.
Спорт день за днем 09:05
Происшествия

Вооруженный человек захватил заложников в столице Филиппин

Инфо24 00:57
Хоккей

«Сибирь» победила «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф КХЛ

РИА Новости 11:26
Происшествия

Задержан проректор Севастопольского госуниверситета

Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
Российская газета 06:34
Игры

Death Stranding выйдет на PC в июне. В игре будут предметы из Half-Life

Релиз игры от Kojima Productions состоится 2 июня в Steam и Epic Games Store.
Cyber.sports.ru 11:47
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня 29 февраля в 20:37
Политика

Ветераны конфликта в Приднестровье штурмовали правительство Молдавии

Lenta.ru 07:32
Политика

Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
РБК 11:01
Авто

«Alfa Romeo» представит «заряженный» Giulia GTA

Буквально вчера наш портал сообщил о возможном появлении Giulia с приставкой «GTA». Сегодня в сети появилось новое тизерное изображение.
ГЛАС.RU 06:49
Политика

Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
РИА Новости 07:03
Политика

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
RT на русском 09:13
Музыка

Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова

Экономика сегодня 29 февраля в 19:40
Происшествия

Число погибших в столичной бане из-за сухого льда выросло до трех

В пятницу вечером во время празднования дня рождения в столичном банном комплексе пять человек пострадали из-за попадания сухого льда в бассейн.
Интерфакс 29 февраля в 00:58
Футбол

Кержаков высказался о контракте РПЛ с банком «Тинькофф»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал заключение контракта между российской Премьер-Лигой и банком «Тинькофф».
Metaratings 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное