Экономика
РИА НовостиКомитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
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Профильный комитет поддержал поправки в бюджет по реализации Послания Президента РФ
Государственная Дума РФ02 марта в 06:37
Доходная часть Пенсионного фонда России увеличится до 9,953 трлн рублей в 2022 году
Парламентская газетавчера в 16:42
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Футбол
Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Происшествия
В Адлере загорелся рынок на площади 500 квадратных метров
На территории рынка в Адлере спасатели тушат пожар на площади 500 квадратных метров.
Происшествия
В Чебоксарах девочка погибла в школьном бассейне
Ученица одной из школ Чебоксар погибла в школьном бассейне, сообщили РИА Новости в Минздраве Чувашии. Трагедия произошла утром во вторник.
Музыка
Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big
Здоровье
Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве
Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Экономика
Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Политика
Названы сроки публикации обновленного текста Конституции
Замдиректора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина рассказала о том, когда может выйти появиться официальная публикация обновленного текста Конституции, сообщает РИА Новости.
Футбол
Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что все билеты на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА уже проданы.
Политика
Юрист из Австралии: Только самолет ВСУ мог сбить Boeing над Донбассом
Главная версия о «причастности Москвы» заключалась в том, что якобы в районе крушения самолета присутствовал российский ЗРК «Бук».
Технологии
Презентацию Android 11 отменила Google из-за угрозы коронавируса
Компания Google отменила свое крупнейшее ежегодное мероприятие Google I/O из-за угрозы коронавируса.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Общество
В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах
В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с РФ и Ираном в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил об отсутствии проблем у Анкары с Россией и Ираном в Сирии, сообщает РИА Новости.
Политика
В США подводят итоги первичных выборов
США подводят итоги "супервторника".
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ
Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Хоккей
Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Наука
В Сколково создали новый сверхпроводящий материал
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.