Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКомитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
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Госдума поправит бюджет 2020 года

Телеканал Санкт-Петербург00:20

Госдума рассмотрит проект поправок к госбюджету 2020–2022 годов

REGNUMвчера в 16:00

Профильный комитет поддержал поправки в бюджет по реализации Послания Президента РФ

Государственная Дума РФ02 марта в 06:37

Госдума 4 марта рассмотрит поправки в бюджет для реализации мер послания президента

ФАН02 марта в 09:21

Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости02 марта в 06:45

Доходная часть Пенсионного фонда России увеличится до 9,953 трлн рублей в 2022 году

Парламентская газетавчера в 16:42

Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет ПФР, направленные на увеличение маткапитала

ТАСС02 марта в 06:58
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Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
РИА Новости вчера в 12:32
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Самолет, летевший из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани

REGNUM 00:56
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
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Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Происшествия

В Адлере загорелся рынок на площади 500 квадратных метров

На территории рынка в Адлере спасатели тушат пожар на площади 500 квадратных метров.
RT на русском 01:00
Происшествия

В Чебоксарах девочка погибла в школьном бассейне

Ученица одной из школ Чебоксар погибла в школьном бассейне, сообщили РИА Новости в Минздраве Чувашии. Трагедия произошла утром во вторник.
РИА Новости вчера в 06:15
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Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Газета.Ru вчера в 01:02
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Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве

Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
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Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru 02 марта в 08:05
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Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Коммерсантъ 00:16
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК вчера в 20:10
Политика

Названы сроки публикации обновленного текста Конституции

Замдиректора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина рассказала о том, когда может выйти появиться официальная публикация обновленного текста Конституции, сообщает РИА Новости.
Невские Новости вчера в 23:17
Футбол

Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что все билеты на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА уже проданы.
Чемпионат вчера в 20:46
Политика

Юрист из Австралии: Только самолет ВСУ мог сбить Boeing над Донбассом

Главная версия о «причастности Москвы» заключалась в том, что якобы в районе крушения самолета присутствовал российский ЗРК «Бук».
RuNews24.ru 00:57
Технологии

Презентацию Android 11 отменила Google из-за угрозы коронавируса

Компания Google отменила свое крупнейшее ежегодное мероприятие Google I/O из-за угрозы коронавируса.
Live24 00:39
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Общество

В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах

В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РБК вчера в 23:54
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru вчера в 23:15
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Известия вчера в 11:48
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с РФ и Ираном в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил об отсутствии проблем у Анкары с Россией и Ираном в Сирии, сообщает РИА Новости.
Пятый канал 02 марта в 12:35
Политика

В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
СургутИнтерНовости 02 марта в 23:18
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM 02 марта в 22:55
Общество

Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома

Pravda.Ru вчера в 21:14
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 01 марта в 15:48
Хоккей

Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Sports.ru вчера в 12:10
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Наука

В Сколково создали новый сверхпроводящий материал

Вечерний курьер вчера в 07:09
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
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