Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКомитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
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Госдума поправит бюджет 2020 года

Телеканал Санкт-Петербург00:20

Госдума рассмотрит проект поправок к госбюджету 2020–2022 годов

REGNUMвчера в 16:00

Профильный комитет поддержал поправки в бюджет по реализации Послания Президента РФ

Государственная Дума РФ02 марта в 06:37

Госдума 4 марта рассмотрит поправки в бюджет для реализации мер послания президента

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Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости02 марта в 06:45

Доходная часть Пенсионного фонда России увеличится до 9,953 трлн рублей в 2022 году

Парламентская газетавчера в 16:42

Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет ПФР, направленные на увеличение маткапитала

ТАСС02 марта в 06:58
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Депутат отчитался о посещении роддома, который закрыли два года назад

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Игры

Death Stranding выйдет на ПК в начале июня

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Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
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Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
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В Китае игровой ремейк мультфильма «Мулан» покажут с вырезанной сценой из-за цензуры.
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Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
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Происшествия

В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте

СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
RT на русском 02:08
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Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
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В Минобороны сообщили о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

По словам Конашенкова, произошло слияние укрепрайонов террористов с развернутыми в рамках соглашения турецкими наблюдательными постами.
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«Атлетико» согласовал контракт с Ракитичем

Руководство мадридского «Атлетико» предстоящим летом намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича.
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Политика

В РПЦ раскритиковали поправку к Конституции о детях как о достоянии России

Поправка в Конституцию, в которой говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», — это «политтехнологический трюк», благодаря которому государство получит право отбирать детей у родителей.
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Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело после обрушения стены жилого дома

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Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
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ЦИК объяснила расходы в 14,8 млрд рублей на голосование по Конституции

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду, 4 марта, объяснил необходимость 14,8 млрд рублей на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции.
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Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
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Жена Константина Ивлева застукала мужа с любовницей

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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

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Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка

У Овечкина и Шубской родится мальчик.
Passion.ru вчера в 19:16
Футбол

ФК «Тамбов» показал пустые трибуны стадиона в Казани в ответ на слова Слуцкого

ФК «Тамбов» ответил на слова Леонида Слуцкого, произнесенные им на послематчевой конференции после игры 20-го тура РПЛ «Тамбов» — «Рубин» (0:0).
Татар-информ 03:06
Политика

Абхазия потребовала от России расследовать второе отравление Бжании

Власти Абхазии потребовали от Генпрокуратуры России возбудить уголовное дело по факту отравления кандидата в президенты республики Аслана Бжании.
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Мэрия Красноярска купит новые машины за 13,7 млн рублей

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Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
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Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
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Общество

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
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Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»

В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
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Суд смягчил приговор бывшему мэру челябинского Миасса

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«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
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Haval построит в Тульской области моторный завод

Китайская компания Haval построит в Тульской области собственный завод по производству двигателей.
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