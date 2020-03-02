Экономика
РИА НовостиКомитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
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Профильный комитет поддержал поправки в бюджет по реализации Послания Президента РФ
Государственная Дума РФ02 марта в 06:37
Доходная часть Пенсионного фонда России увеличится до 9,953 трлн рублей в 2022 году
Парламентская газетавчера в 16:42
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Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Кино
Международном Ленинградском областном фестивале театров LOFT
В Китае игровой ремейк мультфильма «Мулан» покажут с вырезанной сценой из-за цензуры.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил заместителем по внутренней политике Андрея Гнеушева.
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Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
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В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте
СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
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Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
По словам Конашенкова, произошло слияние укрепрайонов террористов с развернутыми в рамках соглашения турецкими наблюдательными постами.
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«Атлетико» согласовал контракт с Ракитичем
Руководство мадридского «Атлетико» предстоящим летом намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича.
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В РПЦ раскритиковали поправку к Конституции о детях как о достоянии России
Поправка в Конституцию, в которой говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», — это «политтехнологический трюк», благодаря которому государство получит право отбирать детей у родителей.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Политика
ЦИК объяснила расходы в 14,8 млрд рублей на голосование по Конституции
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду, 4 марта, объяснил необходимость 14,8 млрд рублей на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева застукала мужа с любовницей
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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка
У Овечкина и Шубской родится мальчик.
Футбол
ФК «Тамбов» показал пустые трибуны стадиона в Казани в ответ на слова Слуцкого
ФК «Тамбов» ответил на слова Леонида Слуцкого, произнесенные им на послематчевой конференции после игры 20-го тура РПЛ «Тамбов» — «Рубин» (0:0).
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Абхазия потребовала от России расследовать второе отравление Бжании
Власти Абхазии потребовали от Генпрокуратуры России возбудить уголовное дело по факту отравления кандидата в президенты республики Аслана Бжании.
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Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
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Германия передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
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Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»
В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
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«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
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Haval построит в Тульской области моторный завод
Китайская компания Haval построит в Тульской области собственный завод по производству двигателей.