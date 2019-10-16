Экономика
Москва 24Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ с 2020 года
Парламентский комитет по труду и социальной политике поддержал законопроект об установлении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 12 тысяч 130 рублей в месяц. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года составит 850 рублей (рост на 7,5%).
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