Экономика
РБККомитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года
Документы опубликованы в электронной базе Госдумы. В соответствии с проектом закона с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 7,5% (850 руб.) до 12 130 руб. При этом в некоторых субъектах РФ, где существуют региональные набавки, общий рост МРОТ может составить 2 тыс. руб.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:40, Вашингтон
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
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Российская газета 08:24
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Наташа Королева обратилась к Зеленскому
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Семидесятилетняя Примадонна рекламирует будущий фильм-концерт, который сейчас монтируется.
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Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
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Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
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NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
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Москва 24 05:52
Здоровье
Минздрав насчитал в России более миллиона алкоголиков
По данным министерства, в 2009 году в России проживали 2,08 миллиона алкоголезависимых, а сейчас — 1,3 миллиона или около 1% населения страны, сообщает «Интерфакс».
Sport24.ru 10:35
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На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака кишечника
Врачи назвали ранние признаки рака кишечника. Эти сигналы тяжело распознать, но чем раньше это сделать, тем выше шансы на успешное лечение.
Актуальные Новости 07:29
Армия и оружие
Шойгу и глава Пентагона обсудили ситуацию в Сирии
Главы Минобороны России и США Сергей Шойгу и Марк Эспер в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба российского ведомства.
Rambler News Service вчера в 15:17
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
РИА Новости 08:29
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал 14 октября в 11:25
Политика
МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Баскетбол
Бывшего баскетболиста России признали виновным в хищении 44 млн рублей
Бывший российский баскетболист Дмитрий Домани признан судом виновными в мошенничестве на 44 млн рублей, передает «Р-Спoрт».
ProstoProSport 09:39
Авто
В сети появились свежие снимки нового поколения Nissan X-Trail
Не успел в нашей стране появиться обновленный японский внедорожник, как в Сети появились свежие шпионские снимки следующей генерации Nissan X-Trail.
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Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Общество
Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей
Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
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Шоу-бизнес
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В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Wday.ru 01:50
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Коммерсантъ вчера в 17:54
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
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Общество
Между Россией и Грузией восстановлено сообщение
Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
Lenta.ru 09:32
Происшествия
Более 70 человек пострадали во время беспорядков в Каталонии
В нескольких городах Каталонии во второй половине вторника, 16 октября, произошли беспорядки и столкновения между полицией и протестующими.
РБК вчера в 19:21