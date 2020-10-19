Юрген Клопп: «Будем ждать Ван Дейка, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы»

Будем ждать его, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы, и будем делать всё, чтобы это время прошло для него как можно легче, — сказал Клопп.