Комитет Госдумы одобрил проект бюджета Фонда медстрахования на 2021-2023 годы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. Доходы фонда Общий объем доходов бюджета фонда составит в 2021 году 2,533 трлн рублей, в 2022 году - 2,656 трлн рублей, в 2023 году - 2,798 трлн рублей.В источнике
С чего всё началось
Комитет Госдумы одобрил проект бюджета Пенсионного фонда на 2021-2023 годы
Планируемый средний размер единовременной выплаты в 2021 году составит 15,5 тыс. рублей, в 2022 году - 31,9 тыс. рублей, в 2023 году - 32,6 тыс. рублей. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17,443 тыс. рублей.
ТАССвчера в 04:40
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