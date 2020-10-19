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ТАСС
ТАСС

Комитет Госдумы одобрил проект бюджета Фонда медстрахования на 2021-2023 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. Доходы фонда Общий объем доходов бюджета фонда составит в 2021 году 2,533 трлн рублей, в 2022 году - 2,656 трлн рублей, в 2023 году - 2,798 трлн рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Комитет Госдумы одобрил проект бюджета Пенсионного фонда на 2021-2023 годы

Планируемый средний размер единовременной выплаты в 2021 году составит 15,5 тыс. рублей, в 2022 году - 31,9 тыс. рублей, в 2023 году - 32,6 тыс. рублей. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17,443 тыс. рублей.
ТАССвчера в 04:40
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РИА Новости

Распределение расходов госбюджета в 2021 и 2023 годах

РИА Новостивчера в 10:13
Комсомольская правда

Назван размер пенсии в России в 2021 году

Комсомольская правдавчера в 08:50
ПРАЙМ

Бюджетный комитет Госдумы поддержал проект бюджета Пенсионного фонда

ПРАЙМвчера в 04:56
REGNUM

Комитет рекомендовал Госдуме принять проект бюджета Пенсионного фонда

REGNUMвчера в 05:12
URA.Ru

Россиянам в 2021—2023 годах проиндексируют пенсии. График и суммы

URA.Ruвчера в 04:59
Московский Комсомолец

Назван размер российской пенсии в 2021 году

Московский Комсомолецвчера в 08:10
ТАСС

Комитет Госдумы одобрил проект бюджета Фонда социального страхования за 2021-2023 годы

ТАССвчера в 06:09

Заболевшая коронавирусом Кристина Асмус рассказала об ухудшении состояния

Актуальными новостями о своем самочувствии актриса делится в Instagram Популярная российская актриса Кристина Асмус недавно сообщила поклонникам о том, что она заболела коронавирусом.
Заболевшая коронавирусом Кристина Асмус рассказала об ухудшении состояния
Центральная Служба Новостейвчера в 17:05

В Петербурге освободили в зале суда женщину, убившую и расчленившую соседа

Санкт-Петербург, 19 октября 2020, 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге приговорили к 1,5 годам колонии и сразу выпустили из-под стражи в зале суда женщину, которая убила своего соседа по коммуналке молотком, а затем расчленила его тело и на маршрутном такси в несколько приёмов вывезла останки на окраину города.
REGNUMвчера в 10:05

Новая Hyundai Elantra появится в РФ

На днях в базе Росстандарта был обнаружен сертификат на новую Hyundai Elantra. Сроки появления седана и цены на него пока не известны.
SpeedMeвчера в 13:25

Ученые из США нашли «уязвимое место» у коронавирусов

У коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV могут быть одни и те же слабые места, что позволяет создать лекарственный препарат, способный их победить, говорится в статье ученых из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия, которую разместили в журнале Science.
Газета.Ruвчера в 07:15

Подполковника полиции из Челябинской области обвинили в пьяном дебоше

Согласно официальному сайту ГУ МВД по Челябинской области, подполковник Айдар Даутов возглавляет группу анализа, планирования, контроля и информационного обеспечения ОМВД по Нагайбакскому району.
74.ruвчера в 13:08

Microsoft без спроса устанавливает на ПК с Windows 10 пакет MS Office

Пользователи стабильных версий Windows 10 стали замечать, что их компьютеры перегружаются без указания причины и установки каких-либо программ, а после загрузки появляются ярлыки на уже установленный в системе MS Office.
Faktom18 октября в 05:26

Собянин утвердил увеличение прожиточного минимума пенсионера до 13 496 рублей

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 руб.»,— говорится в законе.
Коммерсантъвчера в 13:20

Денис Буцаев предложил покрыть часть дефицита врачей кадрами из частных клиник

В связи с непростой ситуацией в регионе, первый замгубернатора Белгородской области Денис Буцаев поручил своим коллегам провести переговоры с руководством частных медицинских центров во всех районах и округах региона для восполнения возникшего дефицита врачей.
Kursk.comвчера в 10:15

NASA заключило контракт по доставке на Луну аппарата для поиска льда

Вашингтон, 18 октября 2020, 09:16 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило с компанией Intuitive Machines of Houston контракт по доставке на Луну аппарата, предназначенного для поиска льда.
REGNUM18 октября в 02:16