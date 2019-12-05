Экономика
News.ruКомитет Госдумы одобрил увеличение страховых выплат по вкладам
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил и рекомендовал к принятию закон об увеличении страховых выплат по вкладам. Речь идёт о документе, согласно которому максимальный размер возмещения по вкладам физлиц вырастет до 10 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить110
В жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM вчера в 07:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Аксаков: закон о повышении страховых выплат по ряду вкладов может быть принят в декабре
Парламентская газетавчера в 12:53
Депутаты предлагают проиндексировать размер страхового возмещения по банковским вкладам
Гарант03 декабря в 10:27
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Общество
Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
Происшествия
Под Екатеринбургом горит склад с покрышками
Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Общество
В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
Кунцевский суд Москвы огласит в пятницу приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму за ролики на YouTube.
Здоровье
Врачи дали рекомендации россиянам по новогоднему застолью
По мнению специалистов, идеальной схемы для всех не существует, но есть общие рекомендации, которые помогут начать праздники без вреда для здоровья.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A31 выйдет в трёх цветах
Смартфон Galaxy A31 фигурирует под кодовым обозначением SM-A315F. По всей видимости, новинка унаследует дизайн у прародителя.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Политика
Непредсказуемость «нормандского саммита». С чем Зеленский едет в Париж
За три дня до предстоящей в понедельник в Париже встречи лидеров стран "нормандского формата" никто из украинских политиков, экспертов и представителей власти не берется всерьез предсказывать, чем завершатся переговоры лидеров Германии, России, Украины и Франции.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Хоккей
Панарин вернулся в «Коламбус» и забил под свист трибун
Панарин ответил на свист болельщиков заброшенной шайбой. При счете 2:1 он замкнул передачу соперника, забив победный гол в матче.
Общество
В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ
В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Армия и оружие
Трамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию
Происшествия
В Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США
В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Авто
Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.
Энергетика
Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории
Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем снижении сокращения добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.
Общество
Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию
Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании.
Футбол
«Арсенал» на своем поле проиграл «Брайтону» в 15-м туре АПЛ
«Арсенал» на своем поле неожиданно уступил «Брайтону», встреча завершилась со счетом 1:2. На 36-й минуте Вебстер воспользовался суматохой в штрафной хозяев и точно пробил по воротам.
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Футбол
Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты
Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Общество
«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах
По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
Общество
ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к врачам и спасателям
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 4 декабря 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, метод опроса - телефонное интервью.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Общество
Суд удовлетворил иск единоросса к Навальному
Симоновский суд Москвы принял решение о частичном удовлетворении иска о защите чести и достоинства члена президиума генерального совета «Единой России» Андрея Метельского к политику Алексею Навальному.
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.