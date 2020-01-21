20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в 22 статьи Конституции. 15 января Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию высказал такую идею. Между этими двумя событиями прошло всего три рабочих дня.

Комитет Госдумы одобрил закон о поправках в Конституцию

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