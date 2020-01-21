Политика
ЗакC.РуКомитет Госдумы одобрил закон о поправках в Конституцию
20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в 22 статьи Конституции. 15 января Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию высказал такую идею. Между этими двумя событиями прошло всего три рабочих дня.
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Общество
Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну
В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
Технологии
Microsoft начала изменять Windows 10
В сети появилась информация, как будет выглядеть обновленная версия операционной системы Windows 10.
Политика
Объявлен состав нового правительства России
Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Футбол
Член наблюдательного совета «Химок»: «В клуб готовы зайти два больших спонсора. Ждем одобрения области»
Член наблюдательного совета «Химок» Александр Волнушкин подтвердил эту информацию: — Да, ведутся переговоры с двумя инвесторами, которые готовы довести клуб до премьер-лиги, — сказал Волнушкин matchtv.ru.
Политика
Объявлен новый состав правительства России
Президент России Владимир Путин провёл ряд назначений в правительстве России.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Политика
Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему подготовка поправок к Конституции РФ идет ускоренными темпами.
Футбол
СМИ: «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Гамбурга» Пападопулосу
Защитник немецкого футбольного клуба "Гамбург" Кириакос Пападопулос может перейти в московское "Динамо", сообщает sport24.gr.
Происшествия
На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке
22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Здоровье
Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри
Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Футбол
Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча
Политика
Лавров и Шойгу остались в новом правительстве
Шойгу сохранил пост министра обороны, а Лавров остался министром иностранных дел.
Шоу-бизнес
Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте социальной сети Instagram.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Общество
Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака
Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Шоу-бизнес
Иван Телегин оставит Пелагее элитную недвижимость
Иван Телегин и Пелагея проходят процедуру расторжения брака. После развода хоккеист оставит экс-супруге элитную недвижимость.
Спорт
Кэшмор: за отказ предоставить пробы Фары UKAD грозит наказание
Профессор социологии Астонского университета Эллис Кэшмор рассказал, о возможной участи Британского антидопингового агентства (UKAD) в связи с отказом предоставить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) допинг-пробы бегуна Мо Фары.
Гаджеты
Названы цены на Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Политика
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС
Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Политика
Путин поставил задачи новому правительству
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым правительством обозначил главные задачи.
Политика
Мединский покидает пост министра культуры
К числу покинувших свой пост министров присоединились — министр труда и соцзащиты Максим Топилин, замперд правительства Дмитрий Козак и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.