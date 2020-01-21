Политика

ЗакC.РуЗакC.РуКомитет Госдумы одобрил закон о поправках в Конституцию

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в 22 статьи Конституции. 15 января Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию высказал такую идею. Между этими двумя событиями прошло всего три рабочих дня.
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Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении проект поправок к Конституции

RT на русском10:02

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в I чтении проект о поправке к Конституции

ТАСС09:01

Второе чтение поправок в Конституцию запланировано на середину февраля

Интерфакс09:11

Названы сроки принятия закона о поправках к Конституции

Lenta.ru08:10

Профильный комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект поправок в Конституцию

Эхо Москвы09:02

Совфед и комитет Госдумы одобрили проект о поправках в Конституцию

РИА Новости08:58

Депутат назвал срок принятия закона о поправках в Конституцию

Известия08:52
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Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
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