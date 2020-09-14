Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Комитет Госдумы одобрил законопроект о налоговой поддержке издательств

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий налоговую поддержку организаций, выпускающих периодическую печатную и книжную продукцию. Документ был инициирован правительством РФ.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Законопроект о налоговой поддержке издательств одобрили в комитете Госдумы

Комсомольская правда05:55
Право.ру

Комитет ГД одобрил законопроект об отмене НДС для банкротов

Право.ру05:31
Парламентская газета

Комитет Госдумы поддержал документ о правилах налогообложения контролируемых иностранных компаний

Парламентская газета06:08
Будущее России. Национальные проекты

Комитет Госдумы одобрил проект о создании национальной системы прослеживаемости товаров

Будущее России. Национальные проекты04:45
ТАСС

Комитет ГД одобрил документ о правилах налогообложения контролируемых иностранных компаний

ТАСС05:11

«Подготовка идет по плану». Когда запустят Ethereum 2.0

Подготовка к запуску Ethereum 2.0 идет по плану, релиз должен состояться в ноябре текущего года, сообщил в блоге на Medium Рауль Джордан, разработчик стартапа Prysmatic Labs, занимающегося имплементацией клиента Prysm тестовой сети Medalla.
РБК06:15

Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
13

Тимати оставил Решетову в элитной квартире

Известный российский хип-хоп исполнитель, продюсер и предприниматель Тимати после расставания оставил своей бывшей неофициальной супруге Анастасии Решетовой пентхаус, расположенный в одной из столичных высоток.
Lenta.ru05:45
49

ЕС оставил Германию наедине с «Северным потоком-2»

Решение по "Северному потоку-2" будет принимать Германия, а не Евросоюз, который никогда не был в восторге от этого проекта, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Вести.Ruвчера в 07:22
12

Ученые нашли признаки жизни на Венере

Ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение, рассказал РИА Новости источник, знакомый с исследованием.
РИА Новости05:38
2