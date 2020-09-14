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ТАСС
ТАСС

Комитет Госдумы одобрил законопроект о налоговой поддержке издательств

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий налоговую поддержку организаций, выпускающих периодическую печатную и книжную продукцию. Документ был инициирован правительством РФ.В источнике
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Будущее России. Национальные проекты

Комитет Госдумы одобрил проект о создании национальной системы прослеживаемости товаров

Будущее России. Национальные проекты04:45
ТАСС

Комитет Госдумы одобрил законопроект о налоговой поддержке издательств

ТАСС04:47
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Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUM11 сентября в 15:59
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Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Минтранс разработал масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, согласно которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин, пишет в понедельник "Коммерсантъ", который ознакомился с этим документом.
Интерфакс03:17
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В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
РИА Новости04:44
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BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАСС03:59

Кабмин Израиля одобрил возобновление карантина с 18 сентября

Правительство Израиля утвердило в воскресенье возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на три недели с 18 сентября.
ТАССвчера в 13:47

Польский премьер призвал Брюссель и Берлин окончательно остановить «Северный поток - 2»

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий считает, что с Россией, которая нарушает международное право как на своей территории, так и за ее пределами, невозможен конструктивный диалог.
Московский Комсомолецвчера в 16:52
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Переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик

Придётся отменять закон о деоккупации Донбасса (более того, без отмены этого закона выполнить Минские соглашения и невозможно – он прямо это исключает), придётся принимать специальный закон о выборах в Донбассе, придётся отменять цензуру.
Взгляд.ру05:00