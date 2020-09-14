Комитет Госдумы одобрил законопроект о налоговой поддержке издательств
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий налоговую поддержку организаций, выпускающих периодическую печатную и книжную продукцию. Документ был инициирован правительством РФ.В источнике
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