Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Как отмечает РИА Новости, полномочиями по организации таких учреждений будут наделены регионы.

Политика Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки» Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.

Происшествия Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Спорт В Париже представили логотип Олимпиады-2024 Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году представил официальный логотип соревнований.

Армия и оружие Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.

Общество Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Шоу-бизнес Петренко не скрывает, что изменял первой жене с Климовой Актер Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о начале своих романтических отношений с актрисой Екатериной Климовой.

Шоу-бизнес Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.

Единоборства Массовая драка произошла в Сочи на турнире ММА Вчера в Сочи главным поединком вечера в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 стал бой между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым.

Происшествия На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Финансы Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.

Кино Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.

Футбол Тедеско считает, что у «Спартака» отличные защитники Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игровые качества защитников команды.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Происшествия СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.

Здоровье Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.

Авто Назвали три вредные привычки автовладельцев Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Общество Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.

Фигурное катание Анна Щербакова обновила действующий рекорд женского фигурного катания Во время проката произвольной программы Анна Щербакова сделала каскад четверной лутц – тройной тулуп, за что судьи дали ей рекордные 18,66 балла.

Футбол France Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина Издание France Football опубликовало список номинантов на награду имени Льва Яшина, которую получит лучший вратарь 2019 года.

Происшествия МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.

Шоу-бизнес Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства 79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.

Хоккей Тарасенко стал первой звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо» Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш", сообщает Sport24.

Общество Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225 В настоящее время в мире существует лишь один лётный экземпляр Ан-225.

Происшествия СК возбудил уголовные дела после обстрелов ВСУ жителей Донбасса Следственный комитет (СК) России возбудил три уголовных дела после обстрела военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданского населения Донбасса.