Политика

РИА НовостиРИА НовостиКомитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
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Комитет Госдумы одобрил дату проведения голосования по Конституции

РБК07:16

В Думу внесли поправку о всенародном голосовании по Конституции 22 апреля

Интерфакс01:26

Комитет ГД поддержал поправки о проведении голосования по Конституции

Российская газета05:35

Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции

РИА Новости05:32

Комитет Госдумы отклонил поправку о явке на голосование по Конституции

RT на русском06:09

Комитет Думы одобрил проведение всероссийского голосования по Конституции 22 апреля

ТАСС05:26

Комитет ГД одобрил дату проведения голосования по поправкам в Конституцию

Известия06:06
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Интерфакс 05:17
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию предлагают провести 22 апреля

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предлагают провести 22 апреля.
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В Самаре произошло ДТП с участием трамвая

В Самаре произошло ДТП, в ходе которого трамвай перевернулся и упал на несколько автомобилей на парковке.
RT на русском 09:07
Общество

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С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.
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Происшествия

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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

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News.ru вчера в 03:03
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Чиновники в Кремле разделили все население на шесть целевых групп: пенсионеры и люди старшего возраста, патриотические настроенные, лоялисты, молодежь, малообеспеченные и критически настроенные.
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В преддверии рестарта сезона корреспонденты "РГ" пообщались с одним из лидеров "Спартака" Георгием Джикией.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
Газета.Ru 08:15
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За последние шесть лет Россия существенно усилила боевой потенциал Черноморского флота, заявил командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea.
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ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

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Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
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Футбол

В Италии заразился коронавирусом профессиональный футболист

В Италии заразился коронавирусом 22-летний игрок футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в Серии C. В минувшее воскресенье он пропустил матч своей команды из-за жара и общего недомогания.
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Курс Bitcoin впервые за месяц опустился ниже $9000

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