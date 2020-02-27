Политика
РИА НовостиКомитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
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Армия и оружие
Военный источник опроверг захват Саракиба боевиками
Военный источник заявил, что информация о захвате сирийскими боевиками города Саракиб в провинции Идлиб является недостоверной.
Музыка
Светлана Лобода представила новый клип
Видео шокировало поклонников Светланы. Лобода в течение нескольких недель подогревала интерес зрителей и наконец выпустила новый клип.
Политика
Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады
Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»
Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по жалобе родителей жительницы Пензы Екатерины Левченко, об исчезновении которой говорилось в резонансной публикации "Медузы" о деле "Сети" (террористическое сообщество, запрещено в России).
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию предлагают провести 22 апреля
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предлагают провести 22 апреля.
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Общество
Поезд Москва-Ницца временно отменили из-за ситуации с коронавирусом
Время в пути составляет чуть более двух суток. Поезд делает остановки, в том числе, в Вероне и Милане.
Политика
Песков рассказал о передаче России активов за выплату долга СССР
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что РФ выплатила долги всех бывших республик Советского Союза, но не все передали активы, как это необходимо было сделать.
Общество
Клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси
Специалисты российских банков рассказали о новой мошеннической схеме, получившей условное название «такси от банка».
Экономика
ФНС заблокировала счет российского подразделения Google
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет российского подразделения Google, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Авто
Зарядка Audi e-tron оказалась дороже заправки дизельного Q7
Оказалось, что каждая новая миля при восполнении энергии Audi e-tron на станции быстрой зарядке (подобной сети Ionity) стоит дороже, чем у кроссовера на дизтопливе.
Происшествия
В Самаре произошло ДТП с участием трамвая
В Самаре произошло ДТП, в ходе которого трамвай перевернулся и упал на несколько автомобилей на парковке.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Ираном
С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера
Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, который ранее был осужден на восемь лет колонии за крупное хищение при закупке электронных браслетов.
Гаджеты
IPhone XR стал самым продаваемым смартфоном 2019 года
Политика
«МБХ Медиа»: Кремль разработал методички для голосования по поправкам в Конституцию
Чиновники в Кремле разделили все население на шесть целевых групп: пенсионеры и люди старшего возраста, патриотические настроенные, лоялисты, молодежь, малообеспеченные и критически настроенные.
Футбол
Джикия: Не выходим из зоны комфорта, потому что не зовут в Европу
В преддверии рестарта сезона корреспонденты "РГ" пообщались с одним из лидеров "Спартака" Георгием Джикией.
Политика
Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
Армия и оружие
ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму
За последние шесть лет Россия существенно усилила боевой потенциал Черноморского флота, заявил командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Культура
Регина Тодоренко в новом шоу «Маска» займет место в жюри
В комментарии телеведущая рассказала фанатам, что в этом проекте она займет место в жюри.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Футбол
В Италии заразился коронавирусом профессиональный футболист
В Италии заразился коронавирусом 22-летний игрок футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в Серии C. В минувшее воскресенье он пропустил матч своей команды из-за жара и общего недомогания.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Экономика
Курс Bitcoin впервые за месяц опустился ниже $9000
Впервые с 28 января цена Bitcoin опустилась ниже $9000. Сегодня она падала до $8980, но затем восстановилась до текущей отметки в $9011.
Политика
Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма
План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.