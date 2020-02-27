Политика
РИА НовостиКомитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Армия и оружие
Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб
Бойцов поддерживали турецкие военные. Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Политика
Песков: Все ветераны-граждане России получат выплаты к 9 мая
Все ветераны - граждане России или получающие российскую пенсию - получат выплаты к юбилею Победы вне зависимости от страны проживания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Религия
Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире
Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире Вчера поздно вечером в Аммане прошла закрытая встреча глав и представителей шести поместных православных церквей, на которой иерархи обсудили угрозу раскола православного мира после создания Константинопольским патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ).
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Общество
Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов
Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций
Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Происшествия
В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей
Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Общество
Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП
Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Происшествия
На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения
Столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на слухи о брошенном в детдоме сыне
Кудрявцева была так возмущена этим предположением, что ответила этому подписчику в комментариях.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Экономика
В Оренбуржье выявлены фальшивые деньги на 771 тыс. рублей
В Оренбургской области в 2019 году в банковской системе выявлено 197 фальшивых денежных знаков на 771,4 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службеОтделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центрального банка России.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
Происшествия
В Кандалакше возбудили уголовное дело после покушения на ребенка
Уголовное дело по факту халатности возбудили в Кандалакше Мурманской области после того, как 15-летний подросток напал на 11-летнего ребенка.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Биатлон