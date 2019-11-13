Политика

Российская газетаРоссийская газетаКомитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

Поправки в законы о средствах массовой информации и о защите информации, позволяющие приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть рассмотрены Госдумой во II чтении на следующей неделе.
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Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

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Комитет Госдумы рекомендовал принять во II чтении проект о частных лицах - иноагентах

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