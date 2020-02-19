Политика
КоммерсантъКомитет Госдумы одобрил поправки, расширяющие полномочия президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции РФ, расширяющие полномочия президента.
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В Конституции может быть прописана процедура лишения бывшего президента неприкосновенности
Эхо Москвывчера в 16:04
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Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии.
Происшествия
В Магадане совершил жесткую посадку самолет Ан-2
Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct
Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Авто
ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей
Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Путин заранее обсудил с Медведевым отставку правительства
Президент России Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Футбол
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Космос
SpaceX отправит космических туристов на орбиту в 2021 году
Полет пройдет в рамках подписанного сегодня соглашения между SpaceX и Space Adventures, последняя уже несколько лет осуществляет полеты космических туристов на МКС на кораблях российского производства.
Культура
Олешко отказался продавать телекомпании секреты Ширвиндта
Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
Театры
Константин Богомолов поставит «Кармен» в Пермском театре
Пермский театр оперы и балета предложил режиссёру Константину Богомолову поставить оперу Ж. Бизе «Кармен».
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Технологии
IBM сомневается в возможности «Росатома» создать квантовый компьютер
Россия не является конкурентом IBM в области квантовых компьютеров, по своим технологиям американская компания опережает всех в мире на десятилетие, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент IBM Арвинд Кришна.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce NOW в день релиза
NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce NOW в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
Наука
Лучшей защитой от контузии ученые признали столетнюю каску Адриана
Лучше всего от контузии защищает каска Адриана, а вот у остальных касок показатель защиты оказался практически одинаковым.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Француз Мартен Фуркад вновь подтвердил свой высокий класс, победив в индивидуальной гонке среди мужчин на чемпионате мира.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
Здоровье
Диетолог объяснил, кому не рекомендуется употреблять энергетики
В интервью радио Sputnik Иван Алименко уточнил, что изначально здоровому человеку, который знает меру, не стоит пугаться баночки энергетика.
Политика
Путин поддержал освобождение оплаты ЖКХ от банковской комиссии
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил отменить банковскую комиссию с платежей за услуги ЖКХ, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.