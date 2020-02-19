Политика

КоммерсантъКоммерсантъКомитет Госдумы одобрил поправки, расширяющие полномочия президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции РФ, расширяющие полномочия президента.
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Комитет Госдумы отклонил предложения ограничить полномочия главы государства

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