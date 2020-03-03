Политика

RT на русскомRT на русскомКомитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
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