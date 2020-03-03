Политика
RT на русскомКомитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Общество
Лукашенко пообещал продолжить покупать нефть у России
Белоруссия продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками данного вида топлива.
Здоровье
Названа категория людей с низким риском заражения коронавирусом
Общее число зараженных вне Китая достигло 10 566 человек в 72 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1792 новых случая заражения.
Здоровье
В Китае от коронавируса вылечились почти 50 тысяч человек
Число жертв приближается к трем тысячам. Это сообщают информагентства со ссылкой на власти страны.
Политика
Байден победил на праймериз в Виргинии
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.
Здоровье
В регионах России решили бороться с коронавирусом, как с чумой
В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции.
Происшествия
Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение
Футбол
В Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций
3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций.
Футбол
«Сочи» заявил Имбула под 95-м номером
«Сочи» заявил конголезского хавбека Жанелли Имбула под 95-м номером. Об этом информирует официальный сайт Российской Премьер-Лиги.
Происшествия
Забайкальский подросток застрелил отца-тирана
Других подробностей дела, возбуждённого по по ч.1 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку»), не сообщается, но в телеграм-канале Mash отмечают, что стрелявший в отца подросток является самым младшим ребёнком в многодетной семье.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Хоккей
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Экономика
Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes
Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Самойлова выглядит дома
Многие посчитали, что женщина использовала фильтры и обработала кадры, чтобы выглядеть как можно привлекательнее.
Финансы
Рубль продолжает рост после неожиданного снижения ставки ФРС США
Неожиданное решение ФРС США снизить базовую учетную ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% с прежних 1,5-1,75%, ускорило коррекционный рост российской валюты.
Армия и оружие
Снайперы ЗВО поразили мишени размером с монету на расстоянии 800 м
Армия и оружие
Эрдоган исключил удары по позициям России и Ирана в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, проводя военную операцию в САР, никогда не пыталась нанести удары по военным России и Ирана.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек.
Футбол
Дель Пьеро включил Аршавина в топ-3 лучших футболистов из России
Чемпион мира по футболу, экс-нападающий «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро назвал троих лучших футболистов из России.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Здоровье
Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы
Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
Общество
Дерипаска подал в суд на Навального
Миллиардер будет требовать сумму в один рубль Долларовый миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального.
Здоровье
Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве
Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.