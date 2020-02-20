Политика

Российская газетаРоссийская газетаКомитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции. Среди них и поправка о неприкосновенности экс-президентов РФ.
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Что может президент

Российская газета16:20

Поправки об усилении полномочий президента одобрены профильным комитетом Госдумы

Ведомости09:57

Думский комитет одобрил поправку о персональной ответственности премьера перед президентом

Интерфакс10:30

В Думе одобрили внесение неприкосновенности экс-президентов в Конституцию

РБК09:55

Комитет Госдумы поддержал поправку об уточнении полномочий Совбеза

РИА Новости09:39

Комитет Думы одобрил поправку к Конституции о компетенции Совбеза

ТАСС09:25

В Конституции может быть прописана процедура лишения бывшего президента неприкосновенности

Эхо Москвывчера в 16:04
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru 05:17
Футбол

Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»

Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 14:04
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Общество

Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака

Pravda.Ru вчера в 09:35
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском 07:12
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля

Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
РБК 16:26
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери Микеллы на шоу «Голос»

Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.
Kazanfirst.ru 04:17
Автоспорт

Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
РИА Новости 12:41
Футбол

«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Вести.Ru 16:57
Шоу-бизнес

Сын звезды 90-х Екатерины Семеновой попал в реанимацию

Сегодня СМИ распространили тревожную новость о том, что сын звезды 90-х Екатерины Семеновой испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Вокруг ТВ 05:31
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Shraibikus News 15:32
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Шоу-бизнес

Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»

Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
StarHit.ru 06:30
Единоборства

Рамзан Кадыров подрался на улице с Александром Емельяненко

В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.
Победа 26 12:59
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
BFM.ru вчера в 04:40
Общество

Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

RT на русском вчера в 05:21
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости 13:01
Экономика

Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
REGNUM 16:36
Происшествия

Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
ТАСС 09:57
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия 15:19
Происшествия

Гражданин Китая, выписанный после ОРВИ, был найден мёртвым под Курском

Гражданин КНР, приехавший в Россию в конце 2019 года и переболевший ОРВИ в феврале, был найден мёртвым вскоре после выписки из больницы в Курской области.
REGNUM 11:42
Общество

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости 12:54
Политика

В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Известия 16:40
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru 07:43
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
ТАСС вчера в 11:37
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
Экономика

Порядок получения пенсии по старости на банковские карты изменится

В организации разъяснили, что всем пенсионерам, открывшим банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года, кредитные организации обязаны были предоставить карту «Мир».
Kazanfirst.ru 16 февраля в 23:58
Авто

Lada Granta получила более мощный двигатель

Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.
Российская газета 12:00
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